Prévention et nouveaux traitements: avancée pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse

Des chercheurs canadiens ont découvert qu’une combinaison particulière de bactéries intestinales serait présente chez les personnes qui vont développer la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, une trouvaille qui ouvrirait la voie à de nouveaux traitements.

En effet, cette combinaison de bactéries intestinales serait différente de celle des personnes en bonne santé et elle peut être aperçue bien avant le développement de ces maladies.

«Nous commençons à entrevoir le modèle de bactéries qui peuvent déclencher la maladie de Crohn», a expliqué le Dr Ken Croitoru de l'Hôpital Mount Sinaï à Toronto, chercheur principal.

Selon lui, cela permettrait de faire une avancée vers la mise au point de meilleurs traitements pour ceux qui sont atteints de ces maladies, mais aussi de la prévenir chez les personnes à risque.

Écoutez l'entrevue avec le Dr Guy Aumais, gastro-entérologue à Montréal et chercheur pour le projet génétique, environnemental et microbien (GEM) de Crohn via QUB radio :

«J'espère que d'ici cinq ans, les patients en bénéficieront, en particulier grâce à davantage de traitements fondés sur des données probantes et axés sur les bactéries intestinales ou la modification du régime alimentaire», a souligné le chercheur.

Cette trouvaille concerne aussi les personnes qui sont touchées par la colite ulcéreuse, autre maladie intestinale qui est incurable.

«Cette découverte est une source d'inspiration pour la communauté des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite. Cela nous donne l'espoir d'améliorations majeures dans les soins et la prévention de cette maladie qui dure toute la vie», a ajouté Lori Radke, présidente et cheffe de la direction, Crohn et Colite Canada.