Retraite de Patrice Bergeron: «Il me l’a annoncé en janvier que c’était sa dernière saison»

La décision de Patrice Bergeron de se retirer après la dernière saison avait été prise il y a quelque temps. En janvier, il avait annoncé à ses partenaires du Pro-Am Gagné-Bergeron, l’événement caritatif qu’il parraine à Québec depuis 15 ans, qu’il prendrait sa retraite.

Co-fondateur de l’événement, Alain Rioux a appris à connaître Bergeron personnellement au cours des années. En janvier, Bergeron a contacté l’ancien joueur des Bruins ainsi que son autre tête d’affiche, Simon Gagné, pour leur annoncer qu’il ne reviendrait pas à la barre du Pro-Am et qu’il avait l’intention de tendre le flambeau.

«Il nous avait dit en Zoom que c’était sa dernière année, qu’il venait d’avoir un quatrième enfant et que c’était le temps de se retirer. Il ne nous avait pas donné plus de détails, mais, chaque fois que quelqu’un m’appelait pour me demander ce que je pensais qu’il allait faire, je connaissais la réponse», a raconté Rioux en entretien téléphonique au Journal.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Un être humain exceptionnel

«C’est un être humain extraordinaire. Tous les mois, il m’envoyait un petit texto pour savoir où on en était rendu dans la préparation du Pro-Am et s’il pouvait faire quoi que ce soit. C’est arrivé souvent qu’il nolisait un avion pour permettre à certains joueurs de venir à Québec. Un jet, ça coûte une fortune! Mais Patrice nous disait toujours: “C’est ma contribution. Vous travaillez tellement fort et je suis heureux de contribuer pour aider les enfants de ma ville”. Mais il ne voulait jamais qu’on en parle publiquement.»

Le Pro-Am, tout comme à peu près tout, a été mis sur pause durant les années pandémiques.

«Pendant la pandémie, il m’a appelé pour me demander comment ça se passait au Pignon Bleu [l’une des fondations aidées par le Pro-Am]. Il nous a envoyé un méchant gros chèque en nous disant que c’était la seule façon [par laquelle] il pouvait aider en ce moment. Patrice Bergeron, c’est ça. »