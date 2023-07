L’État ne peut pas toujours nous protéger...

Chaque année, c’est la même chose.

Malgré les avertissements, les panneaux, les affiches, les indications, les conseils et les unes des journaux, il y a encore des gens qui s’aventurent sur l’eau sans gilet de sauvetage.

Résultat: des drames qui auraient pu facilement être évités (ça prend combien de temps, enfiler une veste de flottaison, au juste?) bouleversent pour toujours la vie de nombreuses familles.

Le gouvernemaman

Après ça, on se plaint du maternalisme de l’État!

La vérité, c’est que si le gouvernement se comporte trop souvent comme une môman, c’est parce que de nombreux citoyens agissent trop souvent comme des enfants.

T’as beau leur répéter 50 fois de suite de porter une casquette et de mettre de la crème solaire, ils n’en portent pas, n’en mettent pas et se tapent des insolations.

Combien de fois va-t-il falloir répéter qu’il faut enfiler un gilet de sauvetage quand on monte sur un bateau, un pédalo ou un ponton?

Qu’il faut éviter de s’aventurer sur les lacs en skidoo au printemps?

Qu’il faut sécuriser l’accès aux piscines?

Qu’il ne faut pas conduire avec les facultés affaiblies?

Qu’il ne faut pas utiliser des BBQ à l’intérieur?

Qu’il faut installer des détecteurs de fumée dans nos logements et les tester au moins une fois par année?

Qu’il ne faut pas asseoir des enfants sur des VTT?

Qu’il faut porter un casque lorsqu’on fait du vélo?

Qu’il ne faut jamais confier son argent à des gens qu’on ne connaît pas?

On trouve ça niaiseux que des fabricants de fours micro-ondes disent à leurs clients de ne pas mettre leur tête dans le four.

Savez-vous pourquoi ces fabricants prennent la peine de publier ce genre d’avertissements qui tombent sous le sens?

Parce que des gens mettent leur tête dans le four micro-ondes!!!!

C’est plate, mais c’est ça.

Certaines personnes, si tu ne leur dis pas qu’il faut baisser leurs culottes quand elles vont aux toilettes, eh bien, elles se pissent dessus.

Et blâment les autres parce qu’elles sont mouillées.

Libres à nous

Penchez-vous vers moi, je vais vous chuchoter un secret à l’oreille.

«Chacun de nous est responsable de sa vie.»

C’est bien beau, le gouvernement, l’État et la police, mais au bout du compte, c’est nous qui décidons de la façon dont nous allons jouer les cartes que la vie nous a données à la naissance.

L’État, même le plus fort, même le plus maternant et le plus prévenant, ne peut pas nous protéger contre nous-mêmes.

Tu décides de ne pas respecter les règles de sécurité les plus élémentaires et de «prendre tes chances»? Libre à toi.

Mais si tu vas te baigner à une plage publique et que tu décides de t’aventurer hors de la zone protégée, balisée par des cordes et des bouées, eh bien, «you’re on your own», comme disent les anglos.

À tes risques et périls.

C’est comme si tu signais un document déchargeant l’État de toute responsabilité advenant un drame.

Il y a tellement de choses qu’on ne peut contrôler, dans la vie, pourquoi aider la mort en refusant de se protéger?