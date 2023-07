Tony Bennett: son fils se confie sur sa mort

Le fils de Tony Bennett, D'Andrea Bennett, dit Danny, a rendu un tendre hommage à son défunt père.

Le fils aîné et ancien manager du légendaire musicien de jazz et crooner, se souvient du «voyage incroyable» qu'il a vécu avec son père. «Tony, mon père, a imprégné l'essence du rêve américain, a-t-il déclaré au magazine People. Il nous a tous appris que des opportunités remarquables se révéleront et que tout est possible lorsque vous restez fidèle à votre passion, croyez en vous et consacrez votre vie à la qualité.»

«C'était un artiste, il était plein d'humanité et une source d'inspiration pour tous ceux qui connaissaient son élégance et sa grâce, a ajouté l'homme de 69 ans. Lui et moi avons vécu un voyage incroyable ensemble en tant que père et fils, et je suis simplement fier et humble d'être une petite partie de ce qu'il laisse derrière lui.»

Danny Bennett a travaillé comme manager de son père de 1979 jusqu'à la retraite du crooner en 2021. Il est également considéré comme étant celui qui a permis de redonner vie à la carrière de son père après une série de problèmes de toxicomanie et de mauvais choix financiers à la fin des années 70.

L'icône de la musique est décédée à l'âge de 96 ans le 21 juillet à New York, après une bataille de plusieurs années contre la maladie d'Alzheimer. Le chanteur de «Rags to Riches» a eu son aîné, ainsi que son fils Dae, 68 ans, avec sa première épouse Patricia Beech. Tony Bennett a également deux filles, Antonia, 49 ans, et Joanna, 53 ans, avec sa deuxième épouse, Sandra Grant Bennett.