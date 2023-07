Une techno québécoise prometteuse en difficultés financières: 21M$ d’argent public en péril

Kaloôm, une jeune pousse prometteuse, dans laquelle Investissement Québec a investi des millions de dollars, est désormais administrée par un syndic, dans l’espoir de trouver un acquéreur qui pourrait la relancer.

Kaloôm, spécialisée en développement de logiciels de réseautique pour les centres de données et les fournisseurs de services infonuagiques, a été mise sous séquestre le 13 juillet, à la demande d’Investissement Québec (IQ). L’organisme gouvernemental a fourni entre 2018 et 2023 cinq prêts totalisant 23,2M$, dont 21M$ n’ont pas été remboursés.

Début juin, l’entreprise fondée en 2014 employait encore 107 personnes et elle a réduit ses effectifs à 8 au cours du mois. Personne n’aurait été payé en juin.

«Là, on regarde comment les employés clés peuvent relancer l’entreprise. On souhaite en arriver à une proposition dans les semaines qui viennent. C’est une situation que je n’avais pas vue venir il y a à peine quelques semaines», a confié le fondateur et chef des technologies Laurent Marchand.

Un départ soutenu par le Fonds de solidarité FTQ

Les premiers fonds consentis à Kaloôm servaient au développement de ses solutions, avant commercialisation. Le Fonds de solidarité FTQ, qui a été partenaire au démarrage, a investi entre 2016 et 2022 quelque 18M$. Le premier logiciel commercialisable est sorti au début de 2020 et la pandémie a frappé un dur coup.

«Tous les centres qui font les essais de technologie avant de les introduire ont été fermés pendant plus d’un an et quand ils ont rouvert, on a eu dans notre domaine de gros problèmes d’approvisionnement», explique M. Marchand.

Ainsi, des serveurs qu’on recevait auparavant en 24 h se livraient en un an et les puces émergentes qui devaient être reçues il y a 18 mois ne sont toujours pas arrivées, affirme l’entrepreneur.

Dans ce contexte, les difficultés de commercialisation ont plombé les finances de l’entreprise, malgré l'aide aux entreprises du fédéral (2,5M$ en 2020). Aussi, il a fallu un prêt d’urgence de 2,8M$ d’IQ en février dernier pour garder l’entreprise en vie.

Une nouvelle ronde de financement s’est préparée et un nouveau chef de la direction avait accepté de se joindre à Kaloôm à la condition que l’actionnaire principal de l’entreprise, ACG Capital, réinvestisse.

«Mais à cause de ses propres difficultés financières, il n’était plus capable d’injecter le montant pour lequel il s’était commis», se désole M. Marchand.

Effet domino

D’autres investisseurs devaient égaler la mise, mais tout est tombé comme dans un jeu de dominos. Dans les circonstances, le chef de la direction s’est désisté aussi.

Kaloom pourrait être rachetée par d’autres intérêts, mais son fondateur estime que la connaissance détenue par les employés clés qui tentent de la relancer est essentielle à son progrès.

«On n’a pas une structure de capital de risque au Québec malheureusement pour des entreprises très structurantes comme Kaloôm. On fait du saupoudrage dans un paquet d’entreprises qui font de petites applications qui peuvent donner des résultats rapidement, mais ça ne fait pas des compagnies structurantes», estime Laurent Marchand, ingénieur de formation.

Kaloôm embauchait des gens hautement qualifiés, qui risquent de partir ailleurs.

«Cette entreprise, je l’ai démarrée parce que c’était ma façon de garder les cerveaux au Québec», dit celui qui avait été choqué de voir, à la remise des diplômes de son fils ingénieur, tous ceux qui allaient quitter le Québec, n’ayant pas d’opportunités d’emplois assez intéressantes ici en réseautique.