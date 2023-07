Voici pourquoi on voit plus de lucioles cet été

Pour plusieurs, les lucioles sont des petites bestioles qu’on voit seulement dans les films, mais, cet été, ces insectes ont été davantage présents dans le paysage québécois. Mais pourquoi y en a-t-il eu plus cette année?

La réponse est bien simple: la pluie. En effet, alors que les lucioles se nourrissent principalement de mollusques, la pluie a favorisé leur reproduction.

«Les pluies ont favorisé [un environnement humide], cela a favorisé [la reproduction des] proies des lucioles, donc beaucoup de proies, beaucoup de lucioles», a expliqué à l’Agence QMI André-Philippe Drapeau Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal.

Il y a pourtant une raison pourquoi les lucioles s’illuminent. C’est lors de la période d’accouplement que ces bestioles se mettent à briller. Les mâles volent et émettent des signaux lumineux auxquels la femelle répond au sol. C’est ainsi que le mâle rejoint la femelle.

Bien que chaque année la période de reproduction puisse différer d’une année à l’autre en raison de la météo, cette dernière se situe habituellement autour de la fin juin et du début juillet.

«Il y a un pic d’activité pour les observer. [...] D’habitude, le pic c’est fin juin, début juillet. Donc, on peut encore en voir ces temps-ci, mais le plus gros est passé», a ajouté M. Drapeau Picard.

Le spécialiste a également souligné avoir eu des témoignages de personnes en ayant vu dans plusieurs régions de la province comme à Montréal, dans Lanaudière et en Montérégie. Il a également précisé que de voir des lucioles briller dans le ciel reste un spectacle unique puisqu’il y a très peu d’espèces terrestres qui s’illuminent de la sorte.

Cinq choses à savoir sur les lucioles

1. Il y a 17 sortes de lucioles au Québec.

On compte environ 170 espèces de lucioles au Canada et aux États-Unis. Parmi ces espèces, on en compte 17 au Québec.

2. Ce n’est pas toutes les lucioles qui émettent de la lumière au stade adulte.

Bien que toutes les lucioles brillent quand elles sont des larmes, à l’âge adulte, il y en a qui ne s’illuminent plus. «Au stade adulte, comme on les voit en ce moment, c’est à peu près les deux tiers qui [émettent de la lumière]», a souligné préposé aux renseignements entomologique à l’Insectarium de Montréal.

3. Les lucioles sont toxiques.

«Il ne faut pas manger de luciole sinon on peut être malade», a averti André-Philippe Drapeau Picard en expliquant que ces insectes dégagent une toxine afin de se protéger de ses prédateurs

4. Il est possible de différencier les sortes lucioles par leurs signaux lumineux.

Chaque sorte de lucioles possède un code qui lui est propre et s’illumine à un rythme qui lui est propre. Ainsi, on peut différencier les différentes sortes par la vitesse à laquelle elles clignotent.

5. Les escargots sont des proies des lucioles.

Bien qu’à l’âge adulte un escargot soit plus gros qu’une luciole, il n’en est pas moins sa proie. «Ça ne se déplace pas vite ces petites bêtes-là, donc ils n’ont pas grand chance. Ils n’ont pas beaucoup de moyens de défense à part se recroqueviller, mais la larve peut rentrer dans la coquille pour aller chercher l’escargot», a expliqué le spécialiste.