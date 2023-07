COUILLARD, Wildor



À son domicile de St-Anicet, le 21 juillet 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Wildor Couillard, il est allé rejoindre son épouse Mme Huguette Frappier, son fils Yves, son frère Angelbert (Monique), ses soeurs Marie-Paule (Yves) et Claudette.Il laisse dans le deuil ses enfants Roger (Denise), Diane (Daniel), Manon, Linda (Bernard) et Donald, ses petits-enfants Julie, Jonathan, Frédéric, Maude, Carolane, Pierre-Marc, Huguette, ses 4 arrière-petits-enfants, sa soeur Huguette (feu Jean), sa belle-soeur Huguette (feu Denis), sa grande amie Gisèle Guilbault et sa famille ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 août de 9h30 à 11h à l'église St-Timothée. Les funérailles suivront à 11h en l'église St-Timothée, 91, rue St-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation Cimetière de St-Timothée.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît, 150, rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6T 6C1 seraient appréciés.J. A. LARIN & FILS INC.317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC (450) 373-3636 www.jalarin.comUn grandau personnel du CLSC de Huntingdon, spécialement à Beverly Bryson, au Dr François Lapointe et aux Aidants du Haut St-Laurent. Vos soins, votre aide et votre écoute ont permis à Wildor, selon sa volonté, de mourir chez lui dans la dignité.