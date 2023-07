CHARTRAND, Gaston



Le 17 juillet 2023 est décédé en douceur M. Gaston Chartrand (feu Solange Verdon).Il laisse dans le deuil ses enfants Louisiane (feu Miche Verreault), Marcel, feu Jean-François et Eric, ses petits-enfants Frédéric Verreault, Myriam Verreault et Rebecca Chartrand, son amie Pierrete Hamel-Greene, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le CHSLD La Pinière pour les bons soins qu'il a reçus.Gaston Chartrand a été un entrepreneur pionnier dans le domaine du transport scolaire de Laval.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 août 2023 de 14h à 20h à :Une cérémonie aura lieu au même endroit à 20h.Au lieu des fleurs un don à la fondation de votre choix serait apprécié.