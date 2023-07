VANIER, Léopold



À Mercier, le 21 juillet 2023, à l'aube de ses 83 ans, est décédé monsieur Léopold Vanier. Il était l'époux de feu madame Aline Laberge.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Pascale) et Martin, ses petits-enfants Alice, Simone, Jeanne, Madyson et Domenick, ses frères Fernand et Claude (Monique) ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 5 août à compter de 12 h, suivi d'une cérémonie commémorative à 15 h, à la450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com