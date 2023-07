Alouettes : une glissade à stopper

Vaincus trois fois de suite après avoir amorcé la saison avec deux victoires, les Alouettes auront à cœur d’en finir avec cette vilaine séquence, dimanche, alors que les Stampeders de Calgary seront de passage à Montréal.

L’équipe était à pied d’œuvre, mercredi, afin de peaufiner certains aspects de son jeu en vue du duel contre la formation albertaine.

«On a tout regardé, le jeu au sol, la protection en attaque pour s'améliorer là-dedans, a indiqué l'entraîneur de l'équipe, Jason Maas. En défense, on veut rejoindre le quart-arrière un peu plus souvent.»

Un peu plus d'une semaine après s'être inclinés 35-27 devant les Argonauts de Toronto, les Alouettes ont libéré le joueur de ligne défensive , dimanche dernier. L'Américain de 28 ans était l'un des joueurs défensifs les mieux payés de l'équipe.

«Même si on est satisfaits de notre performance défensivement, il faut trouver une façon de se rendre au quart-arrière, d’être plus actifs», a commenté le directeur général montréalais, Danny Maciocia.

C'est le vétéran de 34 ans Shawn Lemon qui sera appelé à le remplacer, lui qui a été libéré par les Lions de la Colombie-Britannique pendant le dernier camp d'entraînement.

«Je suis excité, c’est un rêve qui devient réalité, a admis Lemon, mercredi. C’est une ville sur laquelle j’avais toujours eu l’œil, je voulais venir jouer au football ici. Quand l’opportunité est venue, j’ai sauté dessus à pieds joints.»

«On va profiter de l’expérience qu’il amène, du fait qu’il est capable de se rendre au quart-arrière, a expliqué Maciocia au sujet de Lemon. C’est justement ce dont on a besoin.

Lemon a roulé sa bosse dans la Ligue canadienne, lui qui a aussi porté les couleurs d'Edmonton, Calgary, Ottawa et Toronto. La saison dernière en Colombie-Britannique, ses 29 plaqués et 13 sacs du quart lui ont valu une sélection sur l'équipe d'étoiles. Malgré tout, les Lions ont décidé de s'en départir.

«D’après l’information que j’étais capable d’aller chercher, c’est un bon coéquipier qui va tout donner», a évoqué Maciocia.

«On contrôle ce qu’on peut contrôler, a expliqué Lemon. Une chose que je peux contrôler, c’est ma production et mon jeu. Quand l’opportunité se présente, je vais toujours y aller au meilleur de mes capacités, avec toute la vitesse et l’explosivité possibles.»

Après avoir obtenu deux semaines de congé, les Alouettes auront un calendrier chargé en août avec cinq rencontres à disputer en 26 jours. Une belle occasion de remonter au classement, alors que l'équipe se retrouve présentement au troisième rang dans l'Est.

«Un jour à la fois, un match à la fois, a tempéré Maas. On ne se concentre sur rien d’autre que battre Calgary, et comment on y arrive? En ayant des journées comme aujourd’hui. Notre journée n’est pas finie, on va aller voir de la vidéo, des gars vont subir des traitements, et on va recommencer tout ça demain.»

