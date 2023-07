LAVIGNE, Yvan



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère Yvan Lavigne le 19 juillet 2023 à Montréal, originairement de Ste-Anne de Bellevue, à l'âge de 64 ans.Fils de feu Arthur Lavigne (1965) et de feu Fernande Gourde (2003), il laisse dans le deuil ses frères et soeur : Germain, Lise, André (Janet Mousseau), Michel (Micheline Arsenault), Gilles, feu Yvon (1952) et Mario (France Lefebvre).Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD St-Laurent pour leur dévouement durant toutes ces années.Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité familiale.