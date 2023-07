Cinq choses à retenir de la victoire du Canada

Le Canada a eu chaud contre l’Irlande lors de son second match à la Coupe du monde féminine.

L’équipe canadienne a cependant surmonté l’adversité pour remporter une victoire de 2 à 1 et conserver une fiche invaincue (1-0-1) avec un dernier match à jouer contre l’Australie, lundi prochain.

Voici ce qui a retenu notre attention lors de cette seconde partie du Canada.

Mauvaise première demie

Les Canadiennes ont très mal amorcé le match en se laissant bousculer par les Irlandaises très physiques qui ont pris d’assaut le territoire unifolié. Résultat, les Canadiennes se sont retrouvées en retard d’un but après moins de quatre minutes de jeu et elles ont continué d’avoir toutes sortes de difficultés tout au long de cette première demie qui était le parfait exemple de ce qu’une équipe doit faire pour se tirer dans le pied.

AFP

Difficultés contre le bloc bas

L’Irlande aime défendre bas, comme c’était aussi le cas pour le Nigeria lors du premier match. Le problème, c’est que le Canada a du mal à s’organiser offensivement pour déconstruire ce genre de stratégie défensive et ç’a été flagrant en première demie. Les attaquantes canadiennes n’ont pas été en mesure de déranger la défensive adverse et les passes manquaient de précisions dans un contexte où il faut être presque chirurgical.

AFP

Des changements efficaces

Bev Priestman a décidé de donner un coup de fouet à son équipe en effectuant un triple changement pour amorcer la seconde demie. Elle a aussi réorganisé son schéma tactique, et les résultats ne se sont pas fait attendre. On a tout de suite vu une équipe canadienne plus volontaire et plus efficace pour déranger le bloc défensif adverse. Le but d’Adriana Leon à la 53e minute n’est pas le fruit du hasard, il est le résultat du travail acharné de Quinn en milieu de terrain.

AFP

Le jeu s’ouvre, l’Irlande en arrache

L’Irlande est une équipe qui aime se tapir et attendre qu’une brèche s’ouvre dans le jeu adverse. C’est pourquoi elle a marqué sur un coup de coin de Katie McCabe. Oui, les Irlandaises appuyaient sur l’accélérateur et dérangeaient énormément la défense canadienne, mais les Canadiennes se laissaient prendre au jeu adverse. Quand le Canada a ouvert le jeu et a marqué son second but, ce qui a forcé les Irlandaises à ouvrir elles aussi leur jeu, le changement a été sans équivoque. Tout allait maintenant du côté canadien.

AFP

Le jeu de Sinclair

Christine Sinclair est entrée dans le match au début de la seconde demie lors d’un triple changement qui a joué pour beaucoup. En compagnie de Sophie Schmidt et Cloé Lacasse, elles aussi employées comme substituts, et de Jessie Fleming, Sinclair a mené la vie dure aux Irlandaises en exerçant beaucoup de pression en territoire ennemi tout au long des 45 dernières minutes. Ça nous a permis de voir l’étendue du talent de la capitaine de 40 ans dont la mission est généralement de marquer des buts. Cette fois-ci, Sinclair a autant temporisé que tenté de jouer vers l’avant et s’est montrée efficace dans les deux aspects de son jeu.