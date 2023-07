Crise en Israël: Biden dans ses petits souliers

La crise s'amplifie en Israël au lendemain de l'adoption par la coalition de partis juifs ultra-orthodoxes et d'extrême droite de Netanyahou d’une mesure clé de la refonte du système judiciaire.

La loi vise à limiter la possibilité de la Cour suprême d’invalider des lois votées par le Parlement. Elle a entraîné d’immenses manifestations et une contestation généralisée. Quelque 10 000 réservistes ont même refusé de servir sous les drapeaux, une menace sans précédent dans l'histoire d'Israël.

L’assaut de Netanyahou contre la Cour suprême d’Israël provoque également l’exaspération grandissante de l’administration Biden et même de membres de la communauté juive américaine.

Biden navigue dans un champ de mines. Son administration s’est contentée de critiques doucereuses de Netanyahou. Les partisans inconditionnels d’Israël sont influents aux États-Unis. La Maison-Blanche s’est même sentie obligée de déclarer que la rencontre Biden-Netanyahou était toujours prévue, mais a refusé de préciser quand, où et comment elle aurait lieu. Elle se garde une petite gène.

Les «valeurs partagées» seront de plus en plus difficiles à utiliser pour justifier le soutien de Washington à un État religieux autocratique.

Le Congrès est réticent à défier Israël

À quelques exceptions près. La représentante démocrate Pramila Jayapal a osé qualifier Israël d'«État raciste». Contrainte de s’excuser, elle a tenu à ajouter: «Je crois cependant que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou s'est engagé dans des politiques discriminatoires et carrément racistes».

Les républicains accusent Biden d'antisémitisme pour avoir tenté de convaincre Israël d'arrêter l'expansion des colonies juives sur les territoires palestiniens occupés.

Selon Amnesty International et Human Rights Watch, les violations des droits des Palestiniens constituent de l'apartheid – le système de ségrégation raciale basé sur celui d’Afrique du Sud sous domination blanche. Israël et ses défenseurs rejettent ces accusations comme fausses et antisémites.

Washington défend l’État juif aux Nations Unies et dans d'autres organisations internationales contre de telles accusations.

Netanyahou voudrait éviter la prison

L’opposition accuse Netanyahou de vouloir utiliser la législation anti-Cour suprême pour se protéger lui-même. Il fait face à trois accusations criminelles pour fraude, abus de confiance et corruption qui pourraient le mener en prison. Lui et sa femme sont notamment accusés d'avoir reçu des avantages en échange de faveurs politiques.

Le procès, en cours depuis mai 2020, a été retardé à plusieurs reprises. Émule de son ami Trump, Netanyahou se dit victime d'une «chasse aux sorcières» orchestrée par les médias et la gauche pour le destituer.

L’affaire mine le soutien d’Israël aux États-Unis

De plus en plus de juifs américains éminents critiquent ouvertement les positions d'extrême droite adoptées par le gouvernement Netanyahou.

Dans le New York Times, les chroniqueurs Nicholas Kristof et Tom Friedman sont même allés jusqu’à suggérer que les subsides militaires annuels des États-Unis à Israël soient progressivement supprimés: l'argent pourrait plutôt être utilisé pour aider des pays qui en ont bien plus besoin.

Israël est le plus grand bénéficiaire de l'aide étrangère de Washington depuis sa fondation en 1948: 3,8 milliards de dollars d'aide annuelle militaire et de défense sont prévus jusqu'en 2028. Cet argent doit obligatoirement être dépensé aux États-Unis.

Même les critiques les plus acerbes de la conduite d’Israël n’ont jamais dans le passé conduit à une réduction de l’aide militaire à cause de l'AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), l’un des lobbies les plus influents de Washington que représentants et sénateurs – s’ils veulent être réélus – craignent de se mettre à dos.