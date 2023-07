De récentes attaques contre des policiers du SPVM

Le policier montréalais qui s’est fait poignarder mercredi avant-midi dans le quartier de Côte-des-Neiges n’est pas le premier à subir ce type d’assauts. Voici d’autres moments où des agents du SPVM ont été attaqués.

22 juillet 2023 : De présumés voleurs de véhicule foncent délibérément sur un policier qui tente de les intercepter dans une petite rue non loin des Galeries d’Anjou. Heurté par la voiture des suspects, le policier est blessé.

7 juin 2023 : Plusieurs projectiles sont lancés en direction de deux policiers qui patrouillent sur le boulevard de l’Acadie, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. La lunette arrière de leur autopatrouille vole en éclats, mais les deux agents s’en sortent indemnes.

26 mai 2022 : Le policier Sanjay Vig effectue une opération de sécurité routière dans l’arrondissement de LaSalle. Alors qu’il se trouve tout près de son autopatrouille, le policier entend deux détonations. Les projectiles tirés fracassent l’une des vitres de sa voiture de police. Bien qu’ébranlé, le policier Vig n’est pas blessé lors de l’attaque.

3 février 2021 : Deux policières qui viennent d’arrêter une femme soupçonnée de violence conjugale à Montréal-Nord sont tabassées par le conjoint de la suspecte. L’attaque est si violente que l’une des deux policières perd conscience.

28 janvier 2021 : Le policier Sanjay Vig retourne à son véhicule après avoir donné une contravention à un automobiliste dans le quartier Parc-Extension. Un homme le surprend par-derrière et le frappe à coups de barre de fer, en plus de le désarmer et de tirer dans sa direction. L’un des projectiles effleure la tête du policier.

13 septembre 2020 : Des policiers interviennent dans le Vieux-Port pour une plainte de bruit excessif. Ils sont accueillis par un suspect qui ouvre le feu à de multiples reprises dans leur direction. Quatre personnes sont blessées, dont un policier qui a reçu une balle dans la jambe.

24 août 2019 : Deux frères qui travaillent comme policiers au SPVM sont battus par quatre individus alors qu’ils marchent sur la rue Saint-Denis, au centre-ville. L’agression sauvage est filmée par l’un des suspects et est ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. Les deux policiers, qui n’étaient pas en service au moment des faits, ont subi de sérieuses blessures lors de l’attaque.