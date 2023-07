LAFRAMBOISE GRATTON

Thérèse



De Ste-Scholastique, le 16 juillet 2023, est décédée Mme Thérèse Gratton à l'âge deépouse de feu Gaston Laframboise.Elle laisse dans le deuil sa soeur feu Évangéline (Edgar), ses enfants Jacques (Monique), feu Ghislaine (Jean-Paul), Claude (Jocelyne), Michel (Catherine), Luc, feu Paul et Marcel ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier de tout coeur le CHSLD Idola-St-Jean pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 août de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h au :418 BOULEVARD LABELLE, ROSEMÈREAussi, la famille accueillera parents et amis pour les condoléances, le samedi 5 août à 9h30 en l'église St-Augustin, 15093 rue de St-Augustin, Mirabel, suivi des funérailles à 11h. Par la suite suivra la mise en terre au cimetière de la même église.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Résidents du CHSLD Idola-St-Jean.