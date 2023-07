PÉLISSIER, Eliane Gaudreau



À Drummondville, le 17 juillet 2023, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Éliane (Lily) Gaudreau Pélissier, fille de feu Aurore Guillemette et de feu Gérard Gaudreau, épouse de feu Dr Roch Pélissier, demeurant à St-Cyrille de Wendover.L'ont précédée, son époux Dr Roch Pélissier, sa fille Marie Pélissier (feu Sylvain Laplante) et son petit-fils Cédric Pélissier.Mme Gaudreau Pélissier laisse dans le deuil ses enfants : Serge Pélissier (Renée Dinard), Gilles Pélissier (Francine Chabot); ses frères et soeurs : feu Clémence (feu Euclide Morin), feu Raymond (feu Rollande Giguère), feu Colette (feu Salomon Thibeault), feu Edgard, feu Gilberte, feu Gisèle (feu Luc Tremblay), Carmen (feu Jean-Yves (John) Robichaud - feu Guy Lemelin), feu Jacques, Marcelle (feu Pierre Robichaud), Madeleine (feu Gilles Lemelin), Lise (André Duval), Nicole (Marcel (Valère) Morneau); ses beaux-frères, belles-soeurs Pélissier : feu Rollande (feu Laurent Beaupré), feu Jeannine Pélissier (feu Marc Paré), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle.La famille sera présente à l'église St-Cyrille, le samedi 5 août 2023 à compter de 13h pour accueillir les parents et amis et recevoir les marques de sympathie. Les funérailles suivront à 14h en l'église St-Cyrille. Inhumation au cimetière paroissial.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULETél : 819-478-0222 / 1-800-561-2881 www.yveshoule.com