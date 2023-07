Facile de juger le passé à la lumière du présent!

«La guerre, c’est comme la chasse, disait le général de Gaulle. Sauf qu’à la guerre, le lapin tire.»

Eh bien, nous devons être en guerre, car le lapin – surtout le petit lapin (parvum leporinum, une espèce très présente sur les campus universitaires) – tire beaucoup.

Surtout sur les générations qui sont nées avant lui.

COMPLEXE DE SUPÉRIORITÉ

Il faut dire que le petit lapin a beau ne pas être grand, cela ne l’empêche pas de regarder tous ses prédécesseurs de haut.

Juché sur son complexe de supériorité comme un petit prince sur son trône, il traite tous ceux qui n’ont pas eu le bonheur de naître après la fondation d’Arcade Fire de racistes, sexistes, homophobes, transphobes, grossophobes et que sais-je encore.

Or, le temps est venu de remettre les pendules à l’heure. Au risque de traumatiser les petits lapins pour le restant de leurs jours.

Vous êtes prêts? Parfait!

Je vais vous révéler l’un des secrets les mieux gardés de l’Histoire de l’humanité.

Quoi qu’ils disent et quoi qu’ils pensent, les petits lapins ne sont pas meilleurs ni plus vertueux que leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents.

Ils sont juste nés après eux.

C’est tout.

S’ils étaient nés en 1950, ils seraient aussi conformistes et aussi «rétrogrades» que tous les gens qui sont nés en 1950.

Ils mangeraient des TV Dinners en se pourléchant les babines, grimperaient aux rideaux dès qu’ils verraient un gars barbu porter une robe-soleil et trouveraient que Papa a raison est l’une des plus grandes créations artistiques de l’Histoire.

Je sais que c’est dur à croire avec toutes les couleuvres qu’on nous fait avaler depuis quelques années, mais le cerveau d’un petit lapin n’est pas plus gros ni plus performant que le cerveau moyen d’un mononcle bedonnant qui tripait sur les films de James Bond en 1971.

La seule chose qui distingue les petits lapins de leurs ancêtres est leur date de naissance.

C’est tout.

Et ils ne sont même pas responsables de ce fait d’armes.

S’ils sont nés en 2003, c’est parce que leurs parents ont baisé sans condom ou sans pilule neuf mois plus tôt.

LE NOMBRIL DU MONDE

Facile de juger le passé à la lumière du présent. C’est à la portée du premier imbécile venu.

Hon, Barbie affirmait que pour être belle, il fallait être blanche, mince et blonde!

James Bond était macho!

Tintin jetait un regard rempli de condescendance sur les Africains et les Orientaux!

Mais la question à poser, la seule, c’est celle-ci: s’ils étaient nés à l’époque de leurs parents ou de leurs grands-parents, les petits lapins auraient-ils agi de façon différente de ceux-ci?

La réponse est simple: non.

Alors un peu d’humilité, bordel.

Cessez de juger l’Histoire à partir de vos valeurs à vous.

Ça va peut-être vous faire mal d’entendre ça, mais vous n’êtes pas le centre du monde.

Et savez-vous quoi? Dans 40 ans, vos petits-enfants vont regarder des images de vous et vont se dire: «Bon Dieu qu’ils étaient niaiseux!»

Ça s’appelle le temps qui passe.