Idris Elba «a failli perdre la vie» sous la menace d'une arme à feu aux États-Unis

Idris Elba a été agressé à l'arme à feu lors d'une altercation aux États-Unis.

• À lire aussi: Il voulait jouer James Bond avant que cela ne devienne une question raciale

La star de Luther a raconté ce moment lors d'un entretien avec le Daily Mail, mardi (25 juillet 23).

«J'ai failli perdre ma pu*ain de vie après avoir tenté d'empêcher un homme de menacer sa petite amie devant une boîte, a révélé l'acteur de 50 ans. Un gars [était] en train de rouer sa femme de coups en lui criant au visage: "Je vais te tuer", etc. Je me retourne et je dis: "Regarde comme elle est belle. Pourquoi tu parles à cette belle princesse comme ça?"»

Idris Elba, qui est marié à la mannequin Sabrina Dhowre depuis 2019, a affirmé que l'homme avait alors «sorti une arme à feu, l'avait pointée droit sur [son] visage et a dit: "Tu parles de ma meuf?" Il pensait que j'essayais de la draguer».

L'acteur londonien fait actuellement la promotion de sa série à suspens diffusée sur Apple TV +, «Hijack», dans laquelle il joue un homme à bord d'un vol Dubaï-Londres qui se transforme en prise d'otage.