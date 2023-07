Il faut oser se sauver soi-même malgré les embûches

J’ai vécu de l’abus sexuel dans mon enfance de la part du conjoint de ma mère. Quand j’ai décidé de lui en parler, elle ne m’a pas crue. Elle a persisté à m’imposer sa présence jusqu’à ce que j’atteigne mes 18 ans et que je quitte la maison. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je ne lui en ai jamais voulu, vu qu’elle avait besoin de lui pour sa sécurité financière.

Je suis partie vivre avec un voisin, un super bon gars, qui a accepté de me prendre sous son aile parce qu’il me trouvait belle et intelligente. J’ai fait mon DEC grâce à cet homme de 15 ans mon aîné, mais je l’ai quitté quand je me suis rendu compte que je me servais de lui, mais que je ne l’aimais pas vraiment.

Par la suite, je me suis fait embaucher dans un bureau de comptables où je suis demeurée 15 ans. Quinze années plutôt difficiles, où le chef comptable profitait de mon insécurité pour me harceler sur mon physique pulpeux et trop attirant. Comme j’ai eu le malheur de lui céder, il en a profité jusqu’à ce que l’affaire s’ébruite et qu’on me force à partir pour le « supposé bien-être » de tout le monde.

Je ne peux pas vous dire que je suis très fière de moi pour tout ce que j’ai fait, mais je n’ai pas envie de passer le reste de mes jours à m’en vouloir pour ça. Comme je suis désormais avec un gars qui me respecte et qui est avec moi pour les bonnes raisons, j’envisage de profiter des facilités que la loi offre désormais pour dénoncer les abuseurs.

Le chum de ma mère qui est à l’origine de mes premières agressions a levé les pattes, alors ça ne donnerait rien de le dénoncer, à part me libérer l’esprit. Mais le malade qui a profité de moi au bureau de comptables, j’aurais très envie de lui faire savoir que je ne suis pas la conne qu’il a toujours pensé que j’étais. Pensez-vous que j’ai des chances de pouvoir me faire justice comme me le conseille mon nouveau conjoint ? Et surtout, comment j’enclenche l’affaire ?

Anonyme

Depuis l’excellent rapport Rebâtir la confiance produit par le comité transpartisan de l’Assemblée nationale et les mesures mises en place pour faciliter les dénonciations à caractère sexuel, vous avez effectivement de bonnes chances de laver votre réputation. La première chose à faire serait de profiter de la ligne téléphonique « Rebâtir » implantée à l’Aide juridique, qui offre quatre heures de consultation juridique sans frais aux personnes victimes de violence sexuelle ou conjugale, dans tous les domaines du droit.

Ça vous donnera une idée de vos chances de réussite. Ce sera à vous de décider ensuite de poursuivre ou pas, ou encore d’amorcer un autre type de démarche de réappropriation de votre vie.