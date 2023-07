Il n’y a jamais eu et il n’y a toujours pas de sot métier

Je me bats avec le père de mon fils depuis que celui-ci a décidé de s’inscrire au DEP en électricité après avoir terminé son secondaire en juin de cette année. Lui qui rêvait de voir son garçon se diriger vers une profession libérale pour réaliser enfin un rêve de jeunesse personnel, n’accepte pas le fait que notre jeune veuille faire la même chose que lui. Il voit ça comme un échec. Comment le ramener à la raison ? Notre fils qui a vu son père exercer ce métier toute sa vie en nous assurant d’avoir une belle vie de famille ne comprend pas sa déception. Comment le rassurer sur les bonnes intentions de notre fils ?

Mère prise entre deux feux

Il s’agit moins de le rassurer sur les bonnes intentions de son fils que de lui faire savoir que le plus important pour un enfant est de réaliser ses aspirations à lui et non celles de son père.