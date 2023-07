La programmation dévoilée jeudi: retour confirmé pour Woodstock en Beauce

Après trois années d’absence, le festival Woodstock en Beauce renaît de ses cendres et tiendra, comme le veut la tradition, une édition musicale et camping du 7 au 9 septembre prochain. La programmation sera dévoilée ce jeudi.

La nouvelle rapportée la semaine dernière par Le Journal de Québec a été confirmée mercredi.

La 26e édition se tiendra à La Grange, sur le rang 7 à Saint-Éphrem-de-Beauce. La nouvelle scène, La Mixbus, «sera située dans la traverse du camping en plein cœur de l’événement», a-t-on précisé mercredi.

L'organisation a décidé de tenir Woodstock en Beauce en septembre pour des questions de météo, les organisateurs disant avoir étudié «l’historique météorologique des 25 dernières années qui démontre que les deux premières semaines de septembre sont plus chaudes et ont beaucoup moins de précipitations».

Woodstock en Beauce a accueilli depuis ses débuts plus de 900 000 festivaliers et campeurs. Plus de 750 spectacles y ont été produits, dont certains concernant des artistes qui étaient alors au début de leur carrière, comme Les Cowboys Fringants, Daniel Boucher, Steve Hill, Éric Lapointe, Kevin Parent et Jean Leloup, ont rappelé les organisateurs.

La prochaine édition ne fera pas exception et se voudra «un retour aux sources du mandat original qui était d’aider les groupes de la musique émergente», a-t-on indiqué sur le site du festival ainsi que sur les réseaux sociaux.

Woodstock en Beauce a été créé en 1995. En 2013, le festival s’est placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais l’événement s’est poursuivi l’année suivante. L’organisation indique ce mercredi avoir «payé récemment certains artistes qui n’avaient pas touché leur cachet. Et nous désirons régler les dernières créances du Woodstock en Beauce 2019 dans les plus brefs délais.»