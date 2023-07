Les conséquences à connaître si l’on ne rembourse pas son RAP

Grâce au Régime d’accession à la propriété (RAP), on peut retirer jusqu’à un maximum de 35 000$ de ses REER pour acquérir une propriété. C’est bien pratique pour constituer une mise de fonds. Mais quelles sont les conséquences si on décide de ne pas le rembourser?

Récemment, un lecteur à la retraite nous a soumis la question suivante: il est dans sa première année de remboursement du Régime d’accession à la propriété et il se demande si cela vaut la peine de continuer à payer. S’il cessait les paiements annuels, quelles seraient les conséquences pour lui?

Quand faut-il commencer à rembourser?

Parmi les importants avantages du RAP, rappelons que celui-ci permet non seulement d’utiliser notre épargne retraite pour accéder à la propriété, mais que l’émetteur du REER n’effectuera pas non plus de retenues fiscales sur le retrait, pour autant que ce dernier n’excède pas le plafond de 35 000$. On dispose ensuite de 15 ans à partir du premier remboursement pour remettre la somme dans ses REER, à raison d’un versement annuel de 1/15e de la somme retirée initialement.

Daniel Harissa, conseiller en sécurité financière et vice-président en gestion financière chez Waltr, rappelle que le remboursement doit au plus tard débuter deux ans après avoir «RAPé». «C’est la règle des deux 31 décembre qui s’applique. Par exemple, si l’on a RAPé le 1er juillet 2023, il faudra effectuer le premier paiement au plus tard le 1er mars 2026. Dans cet exemple, deux 31 décembre se sont écoulés, auxquels on ajoute les 60 premiers jours de 2026 durant lesquels il est encore possible d’effectuer des cotisations REER pour 2025», précise-t-il.

L’impact sur les revenus

Si l’on a effectué le retrait maximum de 35 000$, cela représentera une cotisation minimale d’environ 2333$ par an pendant 15 ans. Il est bien sûr possible de rembourser plus rapidement si on le souhaite. Mais Daniel Harissa précise qu’il n’est pas réellement nécessaire d’accélérer le remboursement, car ces cotisations ne nous donneront pas de déductions d’impôt en retour. «C’est logique, puisqu’on en a déjà bénéficié au moment de la cotisation initiale», précise-t-il.

Par exemple, si l’on cotise 5000$ en REER et que notre remboursement minimum annuel s’élève à 2333$, seul le montant de 2667$ sera déductible d’impôt. Vous n’effectuez pas le remboursement? Dans ce cas, le montant dû sera rajouté à vos revenus avec les conséquences fiscales que cela implique. Le solde du RAP sera toutefois déduit d’un montant équivalent.

Les conséquences fiscales

Dans le cas de notre lecteur, on peut toutefois se poser la question compte tenu du fait qu’il est à la retraite. La réponse se trouve dans ses revenus et dans son niveau d’imposition. «S’il n’a pas un coût de vie très élevée et que son taux marginal d’imposition est plus bas que celui qui s’appliquait lorsqu’il a cotisé, il pourrait effectivement envisager de ne pas effectuer ses remboursements annuels», indique Daniel Harissa.

Il devrait donc tenir compte de la facture fiscale pour prendre sa décision. «En revanche, si le fait d’ajouter ce montant à ses revenus le fait passer dans une fourchette d’imposition supérieure, alors il devrait plutôt considérer de poursuivre les remboursements», ajoute-t-il.

En réévaluant la situation annuellement, il pourra s’adapter en conséquence. Par exemple s’il venait à vendre une propriété et que ce gain en capital faisait grimper ses revenus, dans ce cas, il ferait mieux d’effectuer son remboursement annuel.

CONSEILS

Si vous n’avez toujours pas terminé de rembourser votre RAP dans l’année où vous atteignez vos 71 ans, trois options s’offriront à vous :