Leur initiation à l’université a tissé des liens entre Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson

Leur association au volleyball de plage est récente, mais la chimie opère depuis déjà très longtemps entre Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson. Ça remonte à leur mémorable initiation vécue à l’Université York, en Ontario, en 2010.

«Nous avons survécu», a immédiatement blagué Humana-Paredes, lors d’une entrevue accordée à l’ouverture du Festival Smash qui se déroule jusqu’à dimanche au parc Jean-Drapeau, à Montréal.

En replongeant dans leurs souvenirs à titre de recrues pour la formation de volleyball intérieur de l’université située dans la région de Toronto, les deux filles s’esclaffent et montrent bien que leur compatibilité dépasse largement les lignes du terrain.

«Ma tâche était difficile, car Brandie est tellement belle, elle brille comme un diamant (she shines like a diamond), et on m’avait donné pour objectif de la rendre la plus laide possible pour le party des recrues, a ainsi raconté Humana-Paredes. J’avais été dans une friperie pour dénicher les pires vêtements et je les avais volontairement salis avec de la terre.»

«Elle avait très bien réussi sa mission, de compléter Wilkerson. La mienne était de lui faire un affreux maquillage avant qu’elle aille vendre des cornichons à l’unité sur le campus.»

Ces folies passagères auront évidemment laissé place à de nombreux voyages de volleyball entre coéquipières. Chacune a ensuite poursuivi son propre parcours au terme des études universitaires.

Unies pour les Jeux olympiques de Paris

La transition plus tardive de Wilkerson vers le sable fin a repoussé la composition du redoutable duo sur la scène internationale. Après avoir vécu des expériences chacune de leur côté, dont les Jeux olympiques de Tokyo séparément, elles s’unissent depuis un an dans l’espoir de grimper ensemble sur le podium à Paris, en 2024.

«Melissa est la joueuse la plus travaillante et la plus constante que je connaisse, a vanté Wilkerson, concernant sa partenaire. Elle est phénoménale en défensive, notamment grâce à son intelligence.»

«Dans le cas de Brandie, elle est dynamique et athlétique. Elle amène énormément d’énergie sur le court», a pour sa part retourné Humana-Paredes, à propos de Wilkerson.

Une question de momentum

Si les deux Canadiennes se concentrent d’abord sur les Jeux olympiques de Paris, elles s’imaginent très bien poursuivre leur association pour de nombreuses années. Fort possiblement jusqu’aux Jeux de Los Angeles, en 2028, alors que plusieurs athlètes jouent encore à la mi-trentaine, voire jusqu’à 40 ans dans leur discipline.

«Chaque fois qu’on a l’opportunité d’embarquer sur le terrain ensemble, c’est une occasion de croître comme équipe, a noté Humana-Paredes. Naturellement, plus on va jouer ensemble d’ici les Jeux olympiques, mieux ça va être. Il faut continuer d’obtenir des points pour se qualifier, mais l’idée est aussi d’arriver là-bas avec un certain momentum.»

«Il est important comme athlète d’avoir une vision à long terme, mais aussi une vision sur une période plus courte, a pour sa part mentionné Wilkerson. Le volleyball de plage est un sport qui se pratique quasiment à l’année. Les Jeux olympiques constituent l’apothéose dans le monde du sport, mais il y a d’autres buts à atteindre au fil des tournois.»

Ces jours-ci, Humana-Paredes et Wilkerson n’ont donc qu’un seul objectif: obtenir les meilleurs résultats, ce week-end, à Montréal.