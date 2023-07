Allégations de fraude: l’Association des joueurs de la LNH dans l’embarras

L’Association des joueurs de la LNH se retrouve dans de beaux draps puisqu’un ancien employé a fait des allégations de fraudes.

Alla Etherington soutient qu’il a été congédié quand il a refusé de se taire au sujet d’un collègue qui aurait apparemment fraudé l’Association pour une somme dépassant les 100 000$.

Etherington a déposé une poursuite de 8,7 M$ à la Cour de l’Ontario contre l’Association des joueurs. L’ancien analyste au soutien technique soutient que la fraude a été dissimulée et a créé un environnement de travail toxique avant qu’il ne soit congédié, en février 2019.

Selon Rick Westhead, de TSN, Etherington a l’intention de demander à ce que les livres comptables de l’Association des joueurs soient rendus disponibles à la cour. Une audience doit avoir lieu mercredi à Toronto.

Ça continue

Etherington ne s’arrête pas là. Il accuse également le syndicat de fraude fiscale et aux assurances.

La poursuite a été déposée en novembre 2019 et Etherington réclame 4 M$ en dommages généraux, 2,5 M$ en dommages punitifs et des frais supplémentaires pour d’éventuelles pertes de revenus.

L’Association des joueurs a nié les allégations d’Etherington et prétend que «la poursuite contient des allégations non fondées et impertinentes [...] et est scandaleuse et incendiaire».

Selon ce qu’Etherington allègue, l’ancien directeur technologique de l’Association, Stephen Frank, a pu démissionner de son poste avec l’assentiment du directeur général de l’époque, Donald Fehr.

Cette démission faisait suite à des enquêtes menées par Ernst & Young et CGI Inc, qui ont permis de découvrir que Frank avait détourné des fonds par l’entremise de son entreprise GeekFork Inc qui avait fait l’achat d’équipement informatique onéreux.

Par accident

Selon la déclaration d’Etherington, c’est par accident qu’il a découvert le pot aux roses.

Il réglait un problème relié au serveur d’impression avec un collègue, le 9 octobre 2018, quand ils ont découvert une chaîne de courriels entre Frank et un dirigeant de l’entreprise de cybersécurité britannique Darktrace.

Celle-ci avait signé une entente avec l’Association des joueurs en mars 2018 pour fournir des produits d’intelligence artificielle qui assuraient la confidentialité des données des joueurs.

Selon un affidavit signé par l’avocat du syndicat, Roman Stoykewych en octobre 2018, l’Association a embauché une firme d’avocats afin d’étudier le statut d’emploi de Frank.

«Il était essentiel pour l’Association des joueurs que notre enquête soit menée de manière aussi confidentielle que possible, écrit Stoykewych. Dans le but de maintenir la confidentialité de cette enquête, le nombre de personnes impliquées a été maintenu au minimum.»

L’avocat indique par ailleurs que les négociations relatives au départ de Frank ont été finalisées avant Noël 2018.

Refus de se taire

Etherington, qui se représente seul, a déposé une motion le 28 juin dernier dans laquelle il soutient qu’il a été congédié parce qu’il refusait de se taire.

«Le plaignant ne faisait pas confiance à son employeur et savait qu’il avait en partie été congédié parce qu’il ne voulait pas être le complice dans la couverture du vol et de la fraude de Frank», peut-on lire dans le document.

Dans sa poursuite, Etherington prétend qu’il a commencé à s’inquiéter du comportement de Frank à compter du début de 2018 et qu’il en a discuté avec le directeur des finances de l’Association, Stephen Sax. Il mentionne également que pendant le cours de l’enquête interne, Frank a continué ses activités et qu’il avait accès aux courriels des employés.

Des employés ont d’ailleurs découvert que pendant l’enquête, alors que Frank était toujours à l’emploi du syndicat, il avait accès à des courriels et des documents concernant l’enquête par l’entremise du service juridique, selon ce que prétend la poursuite d’Etherington.

Toujours selon la motion, quand Roman Stoykewych a été mis au courant de la situation, l’employé qui l’en a informé s’est fait réprimander et a reçu l’ordre de ne plus suivre les activités de Frank.