Mal-aimés, mais désirés à la date limite des transactions

Les releveurs, au baseball, font partie des mal-aimés du sport professionnel. Pourtant, ce sont vers eux que plusieurs équipes se tournent actuellement pour peaufiner leur formation à l’approche de la date limite des transactions.

Ils sont un peu comme les botteurs, au football. On n’en entend jamais autant parler que lorsqu’ils bousillent une avance.

Évidemment, les échanges impliquant des releveurs ne sont pas les plus spectaculaires, mais elles sont nombreuses et tellement importantes.

Pour appuyer ce fait, il est possible de rappeler, à titre d’exemple, que ces spécialistes du monticule avaient conservé une moyenne de points mérités de 0,83 en 13 matchs pour les Astros de Houston, l’an dernier, au cours des éliminatoires. Ils ont grandement aidé le club texan à remporter la Série mondiale. Seulement cinq points alloués en 54 manches et un tiers de travail et une moyenne au bâton globale de ,126 pour les frappeurs adverses. Faut le faire! Dans des circonstances pas toujours faciles.

Barlow, Hand et les autres

Bon an, mal an, une vingtaine de lanceurs changent donc de formation à cette période de l’année dans le but de solidifier l’enclos. Encore une fois, d’ici mardi prochain, les releveurs auront la cote auprès des équipes espérant se rendre jusqu’au bout. Les noms des droitiers Scott Barlow, qui arbore une spectaculaire tignasse chez les Royals de Kansas City, Jordan Hicks et Reynaldo Lopez circulent tout comme ceux des artilleurs gauchers Brad Hand et Brent Suter, parmi tant d’autres.

Les Rangers du Texas ont entamé la grande valse des releveurs, le 30 juin, en faisant l’acquisition du vétéran Aroldis Chapman des Royals de en retour de deux espoirs. Le Cubain de 35 ans, un gaucher, a déjà rendu de fiers services aux Rangers, en juillet, avant d’accorder trois points en une manche, lundi soir, dans une défaite subie face aux Astros.

Getty Images via AFP

Hommage à Mayza!

À Toronto, les Blue Jays accueillent à bras ouverts Genesis Cabrera qui, comme «patte gauche», vient épauler Tim Mayza. Encore faut-il que le gérant John Schneider ose faire appel à un releveur gaucher quand l’occasion se présente. Samedi dernier, dans une défaite de 9 à 8 des Jays contre les Mariners de Seattle, Mayza était prêt dans l’enclos des releveurs quand Schneider a choisi de garder le droitier Nate Pearson au monticule pour affronter le frappeur gaucher J.P. Crawford. Ce dernier a suivi avec un double pour créer l’égalité en fin de septième manche. Si Schneider avait voulu garder Mayza pour plus tard dans le match, pourquoi l’a-t-on envoyé s’échauffer?

AFP

Mayza est justement un joueur ne faisant pas partie des grandes vedettes des Blue Jays. Pourtant, il conserve une moyenne de 1,30 en 46 présences au monticule, cette saison. Dans l’ombre des Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette, l’Américain fait partie des meilleurs joueurs du club torontois.

Anthopoulos bouge

Maintenant, les Jays ajouteront-ils un releveur droitier d’ici la date limite des transactions? C’est moins sexy qu’une transaction comme celle ayant envoyé Juan Soto aux Padres de San Diego, le 2 août 2022, mais ça pourrait être fort utile.

Le Montréalais Alex Anthopoulos a déjà entamé son magasinage en ajoutant de la profondeur chez les releveurs des Braves d’Atlanta, avec Pierce Johnson et Taylor Hearn. Ceux-ci ne transforment pas l’équipe, mais ils viennent pallier des blessures subies par Jesse Chavez, Nick Anderson, Dylan Lee, Tyler Matzek et A.J. Minter. Les Braves ont beau dominer le baseball majeur en 2023, ils n’iront nulle part sans des releveurs en mesure d’accomplir le boulot.

Quoi de neuf chez les Jays?

Getty Images via AFP

Bo Bichette peut viser le plateau des 200 coups sûrs

En frappant quatre coup sûrs face aux Dodgers de Los Angeles mardi soir, Bo Bichette a haussé sa moyenne au bâton à ,312 depuis le début de la saison. Il domine assez facilement tous les joueurs des Blue Jays dans cette catégorie. Cette performance avait de quoi soulager Bichette qui, lors des cinq matchs précédents, avait présenté un rendement de 0 en 18. Âgé de 25 ans, le joueur d’arrêt-court des Jays mène par ailleurs la Ligue américaine pour le plus grand nombre de coups sûrs, avec 134. Il devance ainsi Marcus Semien (Rangers), Shohei Ohtani (Angels) et Nathaniel Lowe (Rangers). Est-ce que Bichette pourrait atteindre le cap des 200 coups sûrs d’ici la fin de la campagne? Fort probable. Avec 17 circuits à sa fiche, il aura fort à faire pour battre son record personnel de 29 longues balles réalisé en 2021.

Le «Grand Janbino», peut-être pas...

Atteint par un tir lors d’un match disputé dimanche, le receveur Danny Jansen a pu éviter la liste des blessés à la suite d’une simple contusion. Il s’agit d’une heureuse nouvelle pour les Blue Jays. Jansen ne mérite certainement pas le sobriquet de «Grand Janbino» que le site web de l’équipe lui a attribué plus tôt ce mois-ci, mais il rend de fiers services à la formation torontoise. Mardi soir, malgré la défaite des siens face aux Dodgers de Los Angeles, Jansen a frappé un double de trois points en début de neuvième manche.

Pas toujours facile pour le releveur Eric Swanson

Acquis en retour du voltigeur Teoscar Hernandez avant le début de la saison, le releveur droitier Erik Swanson connaît une saison en dents de scie. Mardi, il a coûté le match aux Blue Jays en allouant quatre points en une manche de travail contre les Dodgers. Sa moyenne de points mérités est passée de 2,89 à 3,59. Swanson se doit d’être un joueur-clé pour les Jays d’ici la fin de la saison afin d’espérer une participation aux éliminatoires.

Nos Québécois

Twins du Minnesota

Une saison magique pour le jeune Édouard Julien

Édouard Julien passe rarement quelques jours sans sortir un nouveau lapin de son chapeau. Cette fois, le jeune magicien de Québec a réussi son premier triple en carrière dans le baseball majeur, mardi soir. La balle frappée au champ opposé a heurté directement la clôture avant de rebondir sur le gazon loin de la portée des voltigeurs. Julien, qui évolue avec les Twins du Minnesota, était tout près d’un 10e circuit. Ce n'était que partie remise... au lendemain.

Au niveau AAA

Un match de cinq coups sûrs pour Abraham Toro

Abraham Toro poursuit son excellente séquence avec les Sounds de Nashville, club-école des Brewers de Milwaukee au niveau AAA. En plus de produire quatre points mardi, il prolongeait sa série de matchs consécutifs avec au moins un coup sûr à 11. Le fait saillant de sa dernière semaine demeure une production de cinq coups sûrs lors d’une seule et même partie, le 21 juillet, quand les Sounds ont vaincu le Jumbo Shrimp de Jacksonville par le pointage de 17 à 3. Toro présente une moyenne au bâton de ,288, cette saison, au niveau AAA.

Capitales de Québec

Grand chelem : un moment mémorable pour David Glaude

En obtenant une 14e victoire consécutive dans la Ligue Frontière de baseball, les Capitales de Québec ont battu un nouveau record d’équipe, mardi soir. Durant cette impressionnante séquence, aucun moment n’a été plus magique que le grand chelem frappé par le Québécois David Glaude, samedi dernier en fin de neuvième manche, pour procurer un gain de 10 à 7 à la formation de Québec contre les Jackals du New Jersey. Glaude a d’ailleurs suivi avec deux coups sûrs, dimanche, et deux autres, mardi, pour hausser sa moyenne à ,277.