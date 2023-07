La saison de Matt Murray déjà compromise

La situation salariale des Maple Leafs de Toronto vient peut-être de s’améliorer, puisque l’équipe a annoncé mercredi que le nom du gardien Matt Murray sera inscrit sur la liste des blessés à long terme.

L’organisation de la Ville Reine n’a pas donné de détails sur la nature de la blessure de l’athlète de 29 ans. En avril, il avait semblé subir une commotion cérébrale lors d’un match face aux Red Wings de Detroit quand sa tête avait heurté la surface glacée.

Murray n’avait pas pris part aux derniers matchs de la saison régulière ni aux séries éliminatoires. C’est Ilya Samsonov – qui a récemment paraphé une entente d’un an après le processus d’arbitrage – et Joseph Woll qui avaient gardé le filet et qui continueront à le faire en 2023-2024.

Les Leafs doivent retrancher 12 millions $ à leur masse salariale pour respecter le cap. Même en plaçant Murray (4,7 millions $) et le défenseur Jake Muzzin (5,6 millions $) sur la liste des absents à long terme, ils n’y parviendraient pas et devront trouver d’autres solutions.

Rappelons que les Sénateurs d’Ottawa retiennent le quart du salaire de 6,25 millions $ de l’homme masqué ontarien. Il écoulera la dernière année de son présent contrat en 2023-2024.

C’est difficile pour Murray depuis qu’il a quitté les Penguins de Pittsburgh, en 2020. Avec les «Sens», il a notamment dû retourner dans la Ligue américaine. À sa première saison avec les Leafs, il a maintenu un dossier de 14-8-2, une moyenne de buts alloués de 3,01 et un taux d’efficacité de ,903.