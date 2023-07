Une diminution de salaire pour Aaron Rodgers

Le quart-arrière Aaron Rodgers et les Jets de New York se sont entendus pour restructurer le contrat du vétéran de 39 ans.

Le pivot en a discuté pendant le point de presse qu’il a donné après l’entraînement de mercredi, sans toutefois dévoiler les modalités financières de ce nouveau pacte.

Le réseau NFL Network a cependant appris que le contrat est de deux ans d’une valeur de 75 M$. L’ensemble du montant est garanti.

Rodgers devait toucher encore 110 M$ selon son l’ancien contrat, qu’il avait signé comme membre des Packers de Green Bay. Le quart a donc choisi de mettre la main sur moins d’argent pour aider les Jets dans leur quête d’un Super Bowl.

Le club de la Grosse Pomme espère que l’ajout du détenteur de quatre titres du joueur par excellence de la NFL lui permettra d’accéder aux éliminatoires pour la première fois depuis 2010.

Les Jets ont fait l’acquisition de Rodgers en avril dernier. Ils ont cédé un choix de première ronde en 2023 (13e au total), un choix de deuxième ronde du même repêchage et un choix conditionnel de première ronde en 2024. Le 15e choix au total et une sélection de cinquième ronde au dernier encan ont accompagné le footballeur à New York.