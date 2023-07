Une grande fête gratuite pour les amateurs de fraises et framboises du Québec aura lieu au mois d’août

L’été, au Québec, on a toujours hâte de pouvoir profiter de la savoureuse offre de produits frais de chez nous. Et parmi les incontournables de la saison estivale, on note deux fruits bien rouges: les fraises et les framboises !

Cette année encore, Les Fraîches du Québec organise le Festifraîches, un évènement présenté par Aliments du Québec, qui se déroulera dans plus d’une vingtaine de fermes de la province.

Du 18 au 20 août, vous êtes donc invité à venir profiter d’une variété d’activités pour célébrer les fraises d’automne et les framboises du Québec.

Célébrer les fruits de chez nous

Crédit : Les Fraîches du Québec

Les Fraîches du Québec est une initiative de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, un regroupement de 350 producteurs d’ici. Depuis 1998, l’organisme a pour mission de promouvoir et développer l’industrie fruitière québécoise. Grâce aux Fraîches du Québec, les producteurs et productrices peuvent commercialiser et faire la promotion de leurs petits fruits.

Ensemble, ils et elles ont lancé l’évènement Festifraîches afin de faire découvrir leurs savoureuses récoltes à tous les Québécois et Québécoises. Au total, une vingtaine de fermes réparties dans différentes régions de la province (Chaudière-Appalaches, Montérégie, Laurentides, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, Gaspésie, etc.) ouvriront leurs portes au public et organiseront diverses activités festives.

Parmi celles-ci, on y retrouve :

des mini-marchés publics éphémères présentés par Aliments du Québec

des ateliers culinaires et des ateliers de conservation

des menus gourmands et dégustations

des menus « spécial pique-nique au champ »

des visites guidées des champs ou des installations

une ouverture exceptionnelle à l'autocueillette

Parce que oui, il sera possible à certains endroits, de cueillir vous-même vos fruits pour les ramener à la maison ! Pour trouver la ferme participante la plus près de chez vous, consultez la liste complète sur le site Web de Festifraîches.

Les fraises et les framboises du Québec : à déguster toute l’année !

Crédit : Les Fraîches du Québec

C’est nul autre que Marilou de Trois fois par jour qui tiendra le rôle de porte-parole de Festifraîches cette deuxième édition. Si vous connaissez ses recettes, vous savez certainement que la femme d’affaires cuisine avec les fraises et framboises du Québec depuis des années. C’est pourquoi son association avec l’évènement est tout indiquée !

En la suivant sur les réseaux sociaux, vous pourrez découvrir de nombreuses créations culinaires mettant en vedette les petits fruits de chez nous. De quoi vous inspirer... toute l’année !

Le saviez-vous ? Bien qu’on en profite souvent au début de l’été, les fraises du Québec poussent dans nos champs jusqu’aux premières gelées des sols à l’automne. De plus, certains cultivent même le fuit en serres, permettant une production au-delà de l’été. En effet, selon la période de l’année, différentes variétés font leur apparition sur les tablettes de nos épiceries. D’ailleurs, le mois d’août marque le début de la seconde période d’abondance des fraises.

Du côté des framboises, qui arrivent sur les étals dès juillet, sachez qu’elles sont disponibles jusqu’à octobre grâce à des variétés tardives. Il suffit de garder l’œil ouvert !

Venez profiter des fraises et des framboises du Québec lors de l’événement Festifraîches, qui se tiendra dans les fermes de la province du 18 au 20 août prochain.