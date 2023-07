Une pourvoirie qui a beaucoup à offrir pour la pêche et la famille

LAC RAYMOND, MONTS-VALIN | Située au nord de Chicoutimi, la pourvoirie Monts-Valin Du Archer possède une offre très intéressante, que ce soit pour une aventure de pêche ou encore des vacances en famille.

« Depuis 15 ans et toujours nous avons voulu créer une personnalité unique à notre pourvoirie, d’expliquer Josianne Saint-Louis, propriétaire des lieux avec son conjoint, Jonathan Perreault, et son père, Bernard Saint-Louis. Maintenant nous pouvons satisfaire les pêcheurs qui veulent se mesurer à la truite indigène et offrir des vacances familiales intéressantes. »

Photo Julien Cabana

La pourvoirie offre 30 lacs aux amateurs.

« Les pêcheurs peuvent capturer des truites de 9 à 14 pouces dans la majorité de nos lacs, d’expliquer Jonathan. Nous avons aussi des lacs à grosses truites avec des spécimens jusqu’à plus de trois livres. La majorité de nos lacs sont accessibles en camionnette ou en voiture. Les gens qui possèdent un quad et qui peuvent l’apporter pourront se rendre facilement à tous nos lacs. »

Les cuillères conventionnelles, comme la Toronto Wobbler de trois pouces de couleur or et argent ou encore bleue et argent, la Lake Clear cuivrée et l’Amazing Spoon de couleur rose, feront l’affaire. Pour les moucheurs, la Muddler Minnow brune avec les ailes blanches et la Silver Par Belle effectueront le travail.

POUR LA FAMILLE

La pourvoirie offre 7 chalets pouvant loger entre 2 et 8 personnes. Trois d’entre eux sont neufs. Pour les autres, des constructions qui relèvent des années 50 et 60, ils possèdent un charme certain. Ils ont été des témoins de l’histoire qui s’est déroulée sur ce site.

Les forfaits offerts sont en plan européen principalement. Il est aussi possible de vivre des séjours en plan américain, avec repas à l’auberge de la pourvoirie, selon certaines conditions.

La vocation familiale est bien implantée.

« Nous avons mis en place une aire de jeux et des équipements comme des canots, kayaks, pédalos, jeux gonflables, tout ce qu’il faut pour que les jeunes de la famille puissent s’amuser rondement lors de leur séjour, d’expliquer Josianne. Ayant nous-mêmes de jeunes enfants, nous sommes sensibles à cet aspect très important qui peut motiver une jeune famille de nous choisir comme destination. Aussi, les jeunes peuvent pêcher ou apprendre à pêcher durant leur séjour. Il faut voir la joie dans le regard des jeunes qui reviennent après avoir capturé leurs truites, comme ils s’empressent de le mentionner. »

L’accès au plan d’eau principal est rapide et simple. Les jeunes peuvent s’amuser dans les différents jeux d’eau sous la surveillance de leurs parents.

Photo Julien Cabana

LA MOTONEIGE

Dès l’hiver prochain, la pourvoirie offrira des séjours aux amateurs de motoneige.

« Les gens qui désirent venir faire du hors-piste dans les Monts-Valin peuvent réserver dès maintenant, dans l’un des trois chalets neufs que nous avons préparés pour eux, d’expliquer Jonathan. Ils sont entièrement hivernisés, avec tous les services nécessaires pour vivre un séjour de plan européen. »

Photo Julien Cabana

La capacité d’accueil des chalets est de quatre à huit personnes.

« Nous allons offrir un service de guides, afin d’encadrer les déplacements des amateurs. Notre territoire comporte plusieurs sites qu’il ne faut pas visiter en hiver comme les ravages d’orignaux ou des milieux aquatiques fragiles. Des forfaits vont être disponibles de janvier à mars, à raison de trois nuitées pour un minimum de quatre personnes. Je vais m’impliquer personnellement afin que les amateurs profitent pleinement de leur séjour », de conclure Jonathan.

La pourvoirie offre aussi des forfaits de chasse à l’orignal et de chasse au petit gibier.

Pour en savoir plus sur les disponibilités restantes de cette saison ou réserver pour la chasse et la motoneige, vous pouvez joindre la pourvoirie par téléphone au 581 999-5125. Vous pouvez aussi le faire par courriel au pourvoiriemontsvalin@hotmail.com ou visiter le site pourvoiriemontsvalin.com.