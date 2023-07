Voici six options pour le prochain centre numéro 1 des Bruins

Puisque Patrice Bergeron a choisi d’accrocher ses patins au bout d’une prolifique carrière, les Bruins de Boston se retrouvent sans option de premier plan au centre pour la première fois depuis des lustres.

Il sera presque impossible de trouver un joueur pouvant parfaitement remplacer le Québécois, mais le directeur général Don Sweeney doit certainement y travailler depuis un certain temps. Regardera-t-il à l’interne, sur le marché des transactions ou chez les joueurs autonomes?

Voici six options à considérer pour le poste de centre numéro 1 des Bruins :

À l’interne

Charlie Coyle

Getty Images via AFP

Puisque David Krejci devrait lui aussi annoncer son départ vers la retraite, à moins d’une surprise, les Bruins devraient temporairement se tourner vers une solution connue. Coyle fait partie de l’équipe depuis un peu plus de quatre saisons et a prouvé qu’il était à sa place dans un rôle de deuxième ou troisième centre. Le joueur de 31 ans, qui a amassé 44 et 45 points ces deux dernières années, pourrait obtenir une promotion.

Pavel Zacha

Getty Images via AFP

C’est sensiblement la même situation pour Zacha, dont le cas reste plus intrigant. D’abord, le Tchèque devrait faire le passage permanent au centre, lui qui a souvent été utilisé comme ailier. À 26 ans seulement, l’ex-porte-couleurs des Devils du New Jersey devrait atteindre les meilleures années de sa carrière. Ses 57 points à sa première campagne à Boston semblent prometteurs pour l’avenir.

Transaction

Elias Lindholm

Getty Images via AFP

Deux noms circulent dans les rumeurs dernièrement, à commencer par celui d’Elias Lindholm. Le Suédois en sera vraisemblablement à une dernière saison à Calgary et devrait obtenir une grosse augmentation salariale quand il deviendra joueur autonome l’été prochain. Les Bruins pourraient tenter d’attirer encore plus tôt l’athlète de 28 ans en concluant une transaction avec les Flames. Lindholm gagne présentement 4,85 millions $, mais il pourrait facilement demander 7 ou 8 millions $.

Mark Scheifele

Getty Images via AFP

Parmi les autres joueurs de centre insatisfaits de leur situation, on retrouve également Mark Scheifele. L’Ontarien a établi un sommet en carrière avec 42 buts en 2022-2023, mais chez les Jets de Winnipeg, on semble vouloir faire table rase sur le passé. Pierre-Luc Dubois et Blake Wheeler sont partis, et Scheifele et le gardien Connor Hellebuyck pourraient être les prochains. Le pivot de 30 ans deviendra libre comme l’air dans un an.

Joueurs autonomes

Paul Stastny

Getty Images via AFP

À 37 ans, l’Américain ne constituerait pas une solution à long terme ni même une vraie option de premier trio, mais il pourrait dépanner. Dans les bonnes dispositions, Stastny pourrait encore amasser une quarantaine de points, et ce, à un salaire moindre. Dans la congestion offensive chez les Hurricanes de la Caroline la saison dernière, il n’a amassé que 22 points en 73 matchs.

Jonathan Toews

Getty Images via AFP

Comme Stastny, Toews est joueur autonome sans compensation et ses meilleures années sont derrière lui. Le Manitobain jonglerait avec l’idée d’une retraite hâtive puisque les effets à long terme de la COVID-19 ont beaucoup affecté sa santé. Comme Bergeron, l’ancien capitaine des Blackhawks de Chicago est un gagnant du trophée Selke. Il ne serait plus le joueur qui fait la différence, mais bien entouré, il pourrait surprendre.