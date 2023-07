Vous avez tellement manqué le bateau à Montréal

Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer pourquoi il y a du baseball professionnel depuis presque 25 ans à Québec et pas à Montréal?

Je comprends un peu. Après les Expos, ça aurait été un peu insultant d’accueillir une équipe d’un niveau inférieur. Comme si tu te faisais offrir une boulette de steak haché après avoir toujours reçu le filet mignon.

C’est un peu pour ça qu’à Québec, au hockey, ça n’a pas été un succès, les Rafales et les Citadelles, qui sont arrivées pas longtemps après le départ des Nordiques.

Mais là, ça fait 24 ans que les Expos sont partis et j’ai bien beau passer souvent par Sainte-Anne-de-Beaupré, ils ne reviendront pas bientôt et visiblement, pas plus tard non plus.

Pour l’instant, la plupart du monde semble n’en avoir rien à cirer du retour des Expos.

Et je comprends que notre pays, c’est l’hiver, mais le baseball a une très longue et riche histoire au Québec. C’est profond, le baseball au Québec.

À l’époque, à Sherbrooke, il y avait un club-école des Pirates de Pittsburgh.

Drummondville était affilié à Philadelphie et Washington.

Granby était avec Philadelphie.

Trois-Rivières était avec Cincinnati.

Thetford Mines était avec Pittsburgh et Milwaukee.

Saint-Jean avec Pittsburgh.

Québec a été avec Montréal, Boston et Milwaukee.

Il y avait Saint-Hyacinthe aussi, Farnham, et pardon si j’en oublie. À l’époque, le Québec vibrait au rythme du baseball durant l’été.

Et à Montréal, c’était le royaume à partir des années 20, avec les Royaux et ensuite les Expos. Montréal, c’est Jackie Robinson, Dick Williams, Lasorda, Clemente, Dawson, Raines, Vladimir, etc.

Le baseball ne peut pas être mort à Montréal

Oui, ça fait longtemps. Mais je ne peux pas croire que Montréal est passée d’une solide ville de baseball à une ville qui s’en torche complètement, du baseball.

Je l’ai écrit plus haut. C’est clair que la plupart du monde semble n’en avoir rien à cirer du baseball professionnel à Montréal.

Mais la plupart du monde, ce n’est pas tout le monde.

Oui, plusieurs ont décroché après le départ des Expos. Mais il y a encore beaucoup d’amoureux de ce sport qui sont amers et qui aimeraient tellement aller voir du baseball pro quelques soirs par été.

Et avec l’agonie du projet d’un retour des Expos, ils n’en demandent sûrement pas tant que ça.

Ils ne demandent pas un nouveau stade de 30 000 places au centre-ville.

Voir grand, ça peut être inspirant et des politiciens peuvent penser que ça peut les aider à gagner des élections. Mais la réalité, c’est que pour le baseball, à Montréal, il faut arrêter de rêver en grand et se résigner à se dire qu’il faut copier Québec.

Désolé, chers Montréalais, pour ce coup-ci, Québec est clairement à imiter et Montréal l’a échappé depuis trop longtemps.

Les Capitales de Québec sont arrivées en 1999. En 24 ans, ça n’a pas été toujours facile. Les administrateurs triment dur et les propriétaires ont fait d’énormes sacrifices.

Mais durant l’été, maintenant, Québec respire le baseball. C’est plus de 4000 personnes chaque soir depuis quelques jours. Ça joue à guichet fermé.

C’est du gros baseball. Il y a des joueurs d’ici. Il y a d’anciens joueurs du baseball majeur. Il y a des joueurs qui sont passés ici qui sont ensuite allés dans le baseball majeur. C’est une terrasse gigantesque où les gens de Québec accourent. C’est la bière à 4$ au lieu de 12$ comme au Centre Bell. Ce sont les hot-dogs à 1$ le samedi. C’est devenu un évènement. Et pour les plus puristes, c’est du méchant beau baseball.

FOURNIE PAR LES CAPITALES

Et imaginez les retombées et le rayonnement pour Québec. Évidemment, les inscriptions au baseball mineur ont explosé. Il y a maintenant un dôme l’hiver au stade Canac pour permettre aux jeunes de jouer au baseball à longueur d’année. Un de ceux-là, Édouard Julien, est même le meilleur frappeur des Twins du Minnesota par les temps qui courent.

Vous attendez quoi à Montréal? C’est évident qu’une équipe dans la même ligue que les Capitales, la Ligue Frontier, ce serait un gros succès. Un stade de 4000 ou 5000 personnes serait plein chaque soir. Ça deviendrait la meilleure foule de la ligue. C’est évident.

Il manque quoi? Un nouveau stade, bien sûr.

Un stade et c’est réglé

Comme gars de Québec, je suis mal placé pour dire ça en raison du non-retour des Nordiques, mais construisez-le et ils viendront, comme Kevin Costner l’entendait dans Champ de rêves.

Là, c’est clair, la ligue attend juste ça.

Un stade de quelques milliers de personnes et le tour est joué.

C’est facile à dire que ça prend un beau petit stade. Ça va prendre environ 30 millions de dollars. Ça va prendre un promoteur qui avance des millions et qui réussit à aller chercher des fonds publics.

Quand j’écris sur le retour des Expos, je reçois plusieurs courriels de lecteurs qui me soulignent à quel point ils ne veulent rien savoir que l’argent public serve des joueurs de baseball multimillionnaires qui passent leur temps à manger des graines de tournesol.

Mais on n’est pas là du tout. À Québec, pensez-vous que le stade sert uniquement les Capitales? L’équipe l’utilise 12% du temps.

Avec une surface synthétique et un dôme l’hiver, l’infrastructure est donc accessible à beaucoup plus qu’une équipe de baseball professionnel. Il n’y a pas de problème à user du gazon synthétique.

On peut donc diviser le terrain en trois pour faire des matchs de baseball mineur.

On peut jouer à longueur d’année avec le dôme.

Il y a des ligues de softball, de soccer et de frisbee, par exemple.

Le stade peut même devenir un formidable endroit pour présenter des spectacles.

Ça devient un investissement qui va bien au-delà de servir des joueurs de baseball professionnel.

D’ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant. Les joueurs dans cette ligue sont loin d’être riches avec le baseball. Certains gagnent environ 1000$ par mois. Vous comprenez que ce n’est donc pas vraiment pour l’argent que ces gars-là jouent. Et ça rend évidemment le spectacle encore meilleur.

C’est triste que Montréal n’ait jamais embarqué dans tout ça. Et si un petit stade avait été construit il y a 24 ans après le départ des Expos, et qu’une équipe professionnelle avait attiré 5000 personnes par soir durant toutes ces années, je ne suis pas certain qu’ils ne seraient pas revenus, les Expos.