Frappe majeure à Québec: sept personnes ont été arrêtées et deux autres sont recherchées

#ENQUÊTE | Opération policière qui est survenue hier et qui visait l’arrestation de sept individus dans le cadre d’une enquête criminelle initiée par le Projet MALSAIN. Deux hommes non localisés Dave Turmel 27 ans et Roobens Denis 31 ans.https://t.co/R12T35SzAW pic.twitter.com/fZXQrVcJMD