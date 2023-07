Course à pied: à 15 ans, une Québécoise originaire de Matane bat la marque d'une olympienne

Juliane Thériault fait de la compétition en course à pied depuis seulement un an, mais cela n’a pas empêché l’adolescente de faire tomber une marque vieille de 26 ans aux Jeux du Québec dans les derniers jours.

À lire aussi: Du volleyball de plage de haut calibre au parc Jean-Drapeau

Un record sur 800 mètres qui appartenait par surcroît à une olympienne, la regrettée Émilie Mondor, qui a par la suite participé aux Jeux d’Athènes, en 2004.

«Je m’étais donné depuis un bout le défi d’établir un nouveau record, raconte la jeune femme de 15 ans, encore un peu surprise quatre jours après son exploit réussi dimanche à Rimouski. Mais je ne pensais jamais réussir. Surtout que je l’ai battu de presque une seconde!»

Photo fournie par la délégation de l’Est-du-Québec

Lorsqu’elle s’était fixé cet objectif ambitieux, Juliane Thériault ne savait d’ailleurs pas que celle qui détenait auparavant la marque avait pris part aux Olympiques. Mondor, décédée dans un accident deux ans après les Jeux, avait terminé 17e en Grèce, sur 5000 m.

Photo courtoisie

«Quand la course a été finie, je me rappelle que mon entraîneur m’a dit: "Réalises-tu que tu as le record?" Je lui ai répondu que non. Mais là, je commence à comprendre que ce que j’ai fait, c’est un exploit et je suis vraiment fière de moi», lance-t-elle.

Photo fournie par la délégation de l’Est-du-Québec

Trois médailles en autant de courses

Originaire de Matane, la représentante de l’Est-du-Québec a fait deux tours de la piste de Rimouski – là où elle s’entraîne – en 2 min 12,57 s. Elle a dépassé sa plus proche poursuivante, Alexane Hunte, de la Rive-Sud, par plus de quatre secondes au fil d’arrivée.

À titre comparatif, le meilleur temps en compétition de l’olympienne Melissa Bishop-Nriagu, qui détient le record canadien sur la distance (établi en 2017, à 29 ans), est de 1 min 57,01 s.

À Rimouski, Juliane n’en est d’ailleurs pas restée là. Elle a aussi remporté l’or sur 1500 m et a terminé sur la troisième marche du podium avec ses coéquipières au relais 4 x 400 m.

Elle voudrait courir tout le temps

Bien sûr, la jeune coureuse aimait déjà enfiler ses espadrilles avant de commencer à faire de la compétition. Elle pratiquait l’athlétisme et a ensuite été remarquée par le Club Coubertin, l’an dernier.

«Tout a déboulé depuis ce temps-là», pointe-t-elle.

Juliane s’entraîne désormais six à sept jours par semaine, elle qui fait aussi de la natation et du vélo, afin de développer d’autres muscles qui sont moins ciblés par la course.

«Mais je me retiens, parce que j’aime tellement courir que je m’entraînerais tout le temps! lance l’adolescente. [...] Ce que j’aime, c’est essayer de toujours dépasser mes limites.»

Et les Jeux olympiques, l’épreuve suprême à laquelle avait participé Émilie Mondor, sont-ils dans la mire de la jeune femme?

«C’est sûr. C’est le rêve de tous les athlètes! Mais je sais qu’il y a beaucoup de chemin à parcourir [pour y arriver], réfléchit-elle. Alors c’est un de mes rêves, mais un pas à la fois.»