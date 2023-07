De nos jours, à quel âge devient-on vieux?

Je travaille dans un domaine où la force physique est importante, et dans mon livre à moi, tant et aussi longtemps que je pourrai abattre la quantité de travail qu’on me demande d’abattre quotidiennement, je devrais faire l’affaire. Mais il semble que ce ne soit pas la même chose du côté des employeurs, puisque le mien vient de me donner mon 4 % sous prétexte que j’ai dépassé 65 ans et qu’il a peur que je fasse une crise cardiaque sur le plancher. On pourrait-tu appeler ça de l’âgisme ?

Anonyme

Oui on pourrait appeler ça de l’âgisme, surtout que vous me dites que vous avez encore la forme physique pour accomplir ce travail. Et pour votre gouverne, on est vieux quand on arrête d’apprendre.