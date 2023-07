Charles Lafortune révèle le secret qui se cache derrière le nom de l’émission «Sucré, Salé»

Charles Lafortune, animateur du magazine culturel qui a précédé «Sucré, Salé», a révélé en coulisses comment est venue l’idée du nom de l’émission en 2002 dans une entrevue avec Mélanie Maynard mardi dernier.

«T’sais quand tu y penses, «Sucré, Salé», Guy Jodoin : quel rapport?», a-t-il lancé.

Rappelons que Guy Jodoin a été le premier animateur du magazine culturel, et ce, jusqu’en 2014.

Voici comment est né le nom de l’émission estivale qui en est à sa 22e saison à TVA.

«Geneviève Saint-Germain et Geneviève Borne. Une était sucrée et l’autre salée. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ce ne sont pas elles qui ont animé. Ils ont gardé le titre et Guy Jodoin est arrivé», a confié l’animateur Charles Lafortune.