Une gagnante de «La Voix» lance un cri du coeur pour le tourisme à l'Isle-aux-Coudres

Des commerçants de L’Isle-aux-Coudres affirment que la mauvaise presse liée aux problèmes de traversiers survenus l’hiver dernier crée encore des inquiétudes chez les visiteurs, leur causant des baisses d’achalandage de près de 30% en début de saison touristique.

Le début de saison estivale est plus difficile pour plusieurs commerçants de L’Isle-aux-Coudres, qui sont découragés de devoir quotidiennement «défaire» la mauvaise réputation des traversiers auprès de leur clientèle. Depuis le 30 mai, la situation est revenue à la normale et deux traversiers sont en fonction.

Contrairement aux années antérieures, des commerçants affirment avoir débuté la saison estivale «au ralenti».

«Le monde appelle encore pour savoir s’il peut traverser», déplore de son côté Noëlle-Ange Harvey, propriétaire de la boulangerie Bouchard.

Propriétaire de l’Auberge La Fascine, la chanteuse Geneviève Jodoin, gagnante de l’émission La Voix en 2019, affirme elle aussi en ressentir les contrecoups.

Elle mentionne que d’éventuels visiteurs craignent de se rendre sur l’île, de peur de ne pouvoir repartir.

«Je vois vraiment la différence [par rapport aux années antérieures]. C’est l’année la plus difficile en ce qui concerne les réservations et les ventes de billets de spectacle», déplore Mme Jodoin, en affaires à L’Isle-aux-Coudres depuis maintenant 10 ans.

Crédit photo : photo fournie par Geneviève Jodoin

«Tout est correct»

Pourtant, aucun bris ou retard majeur n’a été signalé dans les dernières semaines. Le service de traversiers va bon train et les deux navires font des traversées aux demi-heures, de Saint-Joseph-de-la-Rive à L’Isle-aux-Coudres.

Le maire de la municipalité, Christyan Dufour, confirme que les traversées, effectuées par le Félix-Antoine Savard et le norvégien Svanoy, sont désormais «fluides». «Tout fonctionne très bien, tout est correct», dit-il.

«Il faut l’annoncer en grande pompe que tout est revenu à la normale!» lance pour sa part Éric Desgagnés, copropriétaire de la Cidrerie et Vergers Pedneault, ainsi que du restaurant Corylus.

M. Dufour précise par ailleurs que des essais en mer d’une durée d’un mois ont débuté pour le traversier Joseph-Savard, qui devait initialement revenir à L’Isle-aux-Coudres en juin 2022.

Il s’agit d’une des dernières étapes pour sa mise à niveau entreprise il y a près de trois ans, dont le budget atteint aujourd’hui 43,3 M$.

Publicité

La Société des traversiers du Québec a par ailleurs octroyé 65 000$ à Tourisme L’Isle-aux-Coudres «pour favoriser le début de la saison touristique». De ce montant, 15 000$ étaient alloués à une campagne publicitaire servant à promouvoir le retour du service de traversiers à deux navires, et ce, trois semaines plus tôt que prévu, soit depuis le 8 juin dernier.

Malgré tout, le «mal était déjà fait», nous disent les commerçants, désormais inquiets des éventuelles retombées économiques pour la saison estivale.

«Si les gens ne sont pas au rendez-vous, on ne pourra jamais rattraper les pertes qu’on a eues cet hiver [en raison des problèmes de transport]», craint Mme Jodoin.

Arrivée des Européens

Heureusement, l’arrivée imminente des touristes européens au Québec devrait contribuer à l’amélioration de leurs ventes, soulignent-ils.

«Ils n’ont pas trop entendu parler des problèmes de traversiers eux autres!» lance M. Desgagnés.

Des commerçants inquiets

«Des gens pensent encore qu’il n’y a pas de bateau pour venir à l’Isle », Éric Desgagnés, copropriétaire de la Cidrerie et Vergers Pedneault, ainsi que du restaurant Corylus.

«Les gens ont entendu qu’il y avait des problèmes il y a six mois et ne viendront pas, tout à coup qu’il y a un problème. Mais l’île est tout aussi accueillante, j’utilise le traversier plusieurs fois par semaine et tout va bien, il n’y a pas de problème», Geneviève Jodoin, propriétaire de l’Auberge la Fascine.

«Ça m’angoisse ces affaires-là [les répercussions des problèmes de traversiers auprès des touristes] », Noëlle-Ange Harvey, propriétaire de la Boulangerie Bouchard.