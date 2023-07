Double meurtre à Lachine: la famille semblait filer le parfait bonheur récemment, confient des proches

La découverte des corps d’une mère et de sa fille mortes étouffées dans leur résidence de Lachine, jeudi, et la disparition du père sème la confusion la plus totale au sein de leur famille, qui revient tout juste d’un week-end au chalet lors duquel tous semblaient filer le parfait bonheur.

Après avoir reçu un appel de proches inquiets en début de nuit, des patrouilleurs de la police de Montréal se sont rendus dans une résidence de la Terrasse J.-S.-Aimé-Ashby. Sur les lieux, ils ont fait la macabre découverte des corps d’Ansuya Patel, 56 ans, et de sa fille Jienna, 12 ans. Selon les premières constatations, les victimes auraient été étranglées. Une enquête du coroner permettra toutefois de confirmer cette hypothèse. Il s’agit d’une semaine particulièrement sanglante sur l’île, alors que ces récents événements portent à quatre le nombre de meurtres en autant de jours.

Où est le père?

Sur les lieux du crime, aucune trace du père de famille. Or, il était lui aussi porté disparu par leurs proches. Des recherches ont ainsi été faites au cours de la journée, notamment dans le canal de Lachine, peu après avoir découvert son véhicule à proximité. Pour le moment, il n’a pas été retrouvé. Il est considéré comme un témoin important par les enquêteurs.

Cet épouvantable drame a semé l’émoi au sein de la famille Patel, qui n’a jamais eu vent de problèmes concernant les victimes, indiquent des proches avec qui Le Journal s’est entretenu.

«Les trois sont allés dans un chalet il y a quelques semaines à peine et tout le monde semblait heureux. Ils parlaient même de se booker des vacances sur le bord de la mer bientôt. Personne ne comprend ce qui se passe», a confié un membre de la famille, qui a préféré demeurer anonyme.

Vent de panique

Ansuya Patel, qui travaillait comme gestionnaire de fonds d’investissement pour une importante entreprise d’assurances, était mariée depuis plus de vingt ans au père de sa fille, Jienna. Le couple avait emménagé dans sa maison de Lachine peu de temps après leur mariage et y était installé depuis de nombreuses années.

L’imposante scène de crime érigée par la police de Montréal a semé un vent de panique dans le quartier résidentiel, jeudi au petit matin. Des voisins rencontrés sur place ont dépeint le couple comme des gens plutôt réservés qui se mêlaient peu aux autres.

«C’était des gens discrets, a dit un voisin immédiat sous le couvert de l’anonymat. Ce ne sont pas des gens qu’on voyait très souvent. On n’a jamais entendu comme crier. Avec la pandémie, ils se sont plus refermés sur eux, comme tout le monde.»

L’enquête menée par la section des crimes majeurs se poursuit afin de comprendre ce qui s’est produit.

- Avec Nicolas Brasseur.