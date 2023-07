Doublé The Tea Party/I Mother Earth au Théâtre Capitole en octobre

Ajoutez ça à votre agenda, amateurs de rock alternatif des années 1990 ! The Tea Party et I Mother Earth feront escale au Théâtre Capitole, le 16 octobre, dans le cadre d'une tournée canadienne.

Sans nouveaux albums à défendre, il faut prévoir que ces deux groupes canadiens, qui ont connu leur heure de gloire à l’époque où on achetait notre musique en format disque compact, feront une large place à leurs grands succès d’avant le tournant du millénaire.

Dans le cas de The Tea Party, vu fréquemment sur les scènes de la région au fil des ans, il s’agira d’un second concert en un peu plus d’un an à Québec. Le groupe ontarien avait réchauffé le parc de la Francophonie pour le compte de Three Days Grace, en juillet 2022, au Festival d’été.

I Mother Earth, qui s’est fait connaître avec les albums Dig et Scenery and Fish, n’a pas le même historique avec la capitale. Son dernier concert ici remonterait à 1998, à l’Agora.

Les billets sont en vente maintenant.