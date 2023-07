Douteuse du diagnostic, une maman insiste et découvre le pire

Une maman a révélé comment elle a découvert que son jeune garçon était atteint d’une maladie grave.

Lindsay Nunney, âgée de 41 ans, a remarqué en 2020 que le poids de son fils chutait.

Elle s’est rendu dans une clinique où un médecin généraliste a jugé qu’il s’agissait d’une infection de l’oreille.

Mais deux mois plus tard, devant l’affaiblissement manifeste de son garçon, qui continuait à perdre du poids, la mère a demandé un second avis.

Les scanners ont révélé la nouvelle la plus bouleversante qui soit: le jeune garçon de six ans était atteint d'un neuroblastome depuis l’âge de trois ans.

Il s’était plaint à l’époque d’un mal d’oreille, rapporte Mirror.

Les symptômes

Les tumeurs se développent à partir de cellules nerveuses spécialisées appelées neuroblastes, qui sont issues du développement du bébé dans l'utérus.

La maladie se manifeste généralement dans les reins ou la moelle épinière et peut se propager à d'autres organes, notamment les ganglions lymphatiques, le foie et la peau.

Les symptômes comprennent une masse dans le ventre qui peut gonfler et provoquer une gêne ou une douleur, ainsi qu'une peau de couleur bleu noir si la maladie s'est propagée.

S’agissant du jeune garçon, son médecin généraliste n’a pas détecté la maladie au départ puisque les maux d’oreille ne sont pas un symptôme courant.

Parcours du combattant

Bien que les probabilités étaient contre lui, le jeune garçon s'est battu vaillamment.

Sa tumeur a tellement diminué de taille que les médecins ont parlé de «miracle».

En 2023, les médecins ont toutefois découvert une tumeur cancéreuse dans sa jambe.

Des analyses de sang ont révélé que la maladie était peut-être réapparue.

Photo tirée de GoFundMe

«À la fin du mois de mai, Sebastian souffrait toujours - il était endolori et fatigué - très contrarié et s'endormait à l'école, refusant de manger», a raconté au Sun son père.

«Cela ressemblait beaucoup aux symptômes qu'il avait eus lorsqu'il a été diagnostiqué pour la première fois», a-t-il ajouté.

Le 20 juin, une IRM a révélé la présence de tumeurs anormales dans son bassin, à la base de son crâne et dans les tissus mous autour de ses yeux.

«Lorsque nous avons reçu les résultats, on nous a dit qu'il n'y avait plus beaucoup d'espoir et que nous devions essayer de trouver un moyen de gérer sa douleur», a expliqué le père du garçon.

La famille a lancé une demande d'aide sur GoFundMe afin de récolter de l’argent qui servira à financer une thérapie qui pourrait sauver la vie de l’enfant.