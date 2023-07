Fan finie de Barbie: sa collection de 800 poupées dans l’œil du Musée de la civilisation

En pleine fièvre du film Barbie, le Musée de la civilisation de Québec confirme qu’il souhaite à acquérir une partie de l’imposante collection de 800 exemplaires de la célèbre poupée qu’une femme de 65 ans de la Rive-Nord de Montréal a rassemblée pendant six décennies.

• À lire aussi: [PHOTOS] C’est la Barbiemania au Québec!

Toutes les démarches entourant ce legs hors de l’ordinaire de Sylvie Longpré, 65 ans, fera même l’objet d’un documentaire, intitulé Barbie Boomer, tourné par son cousin Marc Joly-Corcoran.

Le film racontera l’histoire d’amour qui relie l’iconique poupée à Mme Longpré, mais aussi le douloureux processus qu’implique le legs de sa collection au Musée de la civilisation.

«Je suis fille unique et j’ai commencé à collectionner les Barbie quand j’avais quatre ans», raconte Mme Longrpé, rejointe par Le Journal. «Elles sont tellement précieuses pour moi; même quand j’étais jeune et qu’on avait de la visite, je les rangeais toutes pour être certaine que personne n’y touche», se souvient celle qui estime présentement le nombre de poupées dans sa collection à 800.

Photo courtoisie

Une exposition Barbie à Québec?

«C’est une collection qui est très intéressante pour nous, mais le processus d’acquisition est long», a confirmé au Journal le Musée de la civilisation de Québec.

Pour le Musée, Barbie représente beaucoup plus qu’un jouet.

«Barbie a évolué avec les années, elle a suivi les courants sociaux; on l’a vu lorsque les poupées avec des métiers sont arrivées», explique Agnès Dufour, relationniste pour le Musée de la civilisation de Québec.

Marc Joly-Corcoran, qui sera derrière le documentaire Barbie Boomer, se spécialise dans la culture des fans. Il a, entre autres, signé le projet Que le fan soit avec toi, dans lequel il suivait des amateurs de Star Wars pendant leurs périples dans les congrès et rassemblements à travers le monde.

«Barbie représente en partie l’Amérique d’après-guerre», soutient le docteur en études cinématographiques. «Elle est arrivée en même temps que les Baby Boomers et peut être vue comme un symbole de changements sociaux», explique-t-il, en faisant référence à la montée du féminisme et à l’indépendance florissante des femmes lors de cette période.

«On peut illustrer une partie de l’histoire de l’Amérique avec cette poupée-là.»

Il est encore trop tôt pour le Musée pour se prononcer sur la tenue d’une éventuelle exposition sur Barbie.

«Il faut d’abord analyser la collection de Mme Longpré et monter le dossier d’acquisition, que nous présenterons ensuite au comité», mentionne la relationniste de l’institution. «On espère que le tout puisse être conclu en 2024», ajoute-t-elle.

Photo courtoisie

Difficile de s’en départir

Rien n’est encore officialisé concernant le legs de Mme Longpré au Musée de civilisation de Québec, que déjà on peut sentir la mélancolie dans la voix de la principale intéressée lorsque le sujet est abordé.

«J’ai toujours eu beaucoup de misère à me départir de mes choses, pas juste de mes poupées», souligne celle qu’on surnomme Miss Barbie. «Je m’attache beaucoup à mes affaires, surtout à mes poupées; elles ont toutes une signification ou de beaux souvenirs qui y sont rattachés.»

Il s’agit donc d’une période douce-amère pour celle qui a conduit des Corvettes jaunes une grande partie de sa vie.

«Je n’ai pas d’enfants ni de membres de ma famille à qui donner tout ça [ma collection], donc je suis très heureuse que le Musée [de la civilisation] accepte d’en prendre une partie, même si ça me fait de la peine», admet Mme Longpré.

«C’est un beau moyen, pour Sylvie, d’assurer la pérennité de sa collection et que tout le monde puisse profiter de sa passion», note son cousin, qui a déjà débuté le tournage de son documentaire, Barbie Boomer.