Jets : De la place pour ce prolifique porteur de ballon?

En acceptant une diminution de salaire, le quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers a ouvert la porte à d’autres investissements pour son équipe. Celle-ci pourrait se tourner vers le porteur de ballon Dalvin Cook.

Le NFL Network a rapporté jeudi que le joueur autonome étoile effectuera une visite des infrastructures de la formation new-yorkaise en fin de semaine. Le joueur de 27 ans est libre comme l’air depuis qu’il a été libéré par les Vikings du Minnesota en juin.

Cook, qui serait aussi dans les discussions chez les Dolphins de Miami et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, est l’un des meilleurs de la NFL à son poste. En six saisons, il a dépassé quatre fois la barre des 1100 verges par la course. Il a connu une année 2020 exceptionnelle avec 1557 verges et 16 touchés.

Mercredi soir, les Jets ont annoncé avoir restructuré le contrat de Rodgers. Le vétéran de 39 ans devait toucher 110 millions $ sur deux ans, mais n’en gagnera finalement que 75 millions $.