Juste pour rire : la belle soirée de Michelle Desrochers

Michelle Desrochers a présenté un bon line-up, en phase avec le public et la météo, jeudi en fin de journée, au festival Juste pour rire.

L’humoriste que certains ont pu suivre dans «Le prochain stand-up» et «Big Brother Célébrités» avait donné rendez-vous à quelques-uns de ses coups de cœur humoristiques du moment, dont Maxime-Eve Gagnon et Jay Laliberté.

Passés en fin de programme, les deux comiques ont offert des numéros bien ficelés qui ont aussi bien été accueillis par les festivaliers, présents en grand nombre.

Se décrivant comme «une belle femme avec la voix du Père Fouras», Maxime-Eve Gagnon a abordé sa transition en cours, de manière complètement décomplexée, crue par moment, mais sans être vulgaire.

«Il faut souffrir pour être belle. Il faut surtout payer. C’est fini les coupes de cheveux 14 piastres, même si je dis: “ah come on, j’ai un pénis!”», a-t-elle lancé à la foule hilare. «Je n’ai pas fait mon “coming out” au bureau, je ne suis pas prête à avoir une baisse de salaire», a-t-elle ensuite ajouté.

Jay Laliberté a, quant à lui, parlé de son handicap visuel, qui le rendra probablement partiellement aveugle dans quelques années. Il est atteint d’hypermétropie, d’astigmatisme et de presbytie, ce qui lui donne droit à «de bonnes grosses lunettes fortes» depuis qu’il a deux ans et son lot de commentaires désobligeants lors de ses premiers contacts avec des inconnus. «J’espère que tout le monde voit bien parce que moi, non», a-t-il dit à la blague en ouverture de numéro.

Sa présentation, sensible et drôle, s’est définitivement inscrite chez les préférées de l’assistance qui a ri fort et souvent.

Pour sa part, l’animatrice, qui dit ressembler autant à Bibi qu’à Geneviève, a elle aussi présenté un numéro bien rodé, en début de programme, comportant plusieurs de ses blagues signatures. «J’ai un petit problème de collations et de pot. Je sais que j’ai plus l’air d’une madame qui essaie de relever le défi Activia... et qui échoue», a-t-elle raconté aux festivaliers.

«Ma styliste recommande toujours aux monsieurs de mettre un foulard dans la poche pour dévier le regard de sur la bedaine. Un perroquet, ça ne faisait pas l’affaire? Me semble qu’un oiseau exotique sur l’épaule ça dévie le regard de sur la bedaine pas pire», a-t-elle également avancé.

La carte blanche de Michelle Desrochers comptait aussi au sein de ses rangs le «one-liner» Louis Girard-Bock, qu’on peut apercevoir dans «Complètement Lycée», et Jey Fournier, qui a déjà fait les premières parties de Michelle. Ces messieurs ont offert des 10 minutes sympathiques, qui ont plu à la foule.

Le premier a interagi souvent avec le public, plus particulièrement avec une dame au premier rang dénommée Margaret, l’utilisant pour quelques boutades bien tournées. Le deuxième, a présenté un numéro un peu moqueur sur les joggeurs et leur casquette Ciele ainsi que sur les mots d’encouragement de sa mère, qui parlerait d’ailleurs drôlement l’anglais, selon les descriptions qu’il en faisait.