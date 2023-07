«Kokomo City»: la réalité crue des Noires trans

Le documentaire Kokomo City de D. Smith, elle-même noire et trans, ne s’embarrasse pas du «politiquement correct».

La caméra de la réalisatrice fixe ses intervenantes en noir et blanc, de face, de profil, s’attarde sur leurs corps, donne vie à leurs paroles. Car ce qu’elles ont à dire est édifiant. Quatre travailleuses du sexe, toutes trans, toutes noires, sont interrogées sur leur métier, leur vie et leurs réflexions sur la société en général.

Là où d’autres documentaires – ou séries – font dans le présentable, D. Smith ne censure rien. Daniella Carter, Dominique Silver, Koko Da Doll et Liyah Mitchell – et parfois même leurs clients – racontent tout, du sexe aux agressions, de la violence au racisme, sans jamais penser à ménager le spectateur.

Filmées à New York et à Atlanta dans leur intimité (appartements et voitures), les quatre femmes libèrent leur parole et témoignent de leur résilience et de leur volonté, la cinéaste parvenant à les faire s’exprimer à l’unisson. Au-delà des épreuves traversées, de la peur d’une agression, de la banalité de la violence à laquelle elles font sans cesse face, ces femmes offrent aussi un regard sur la division de la société, sur la manière dont elles sont rejetées, et sur l’héritage implacable laissé par l’esclavage sur le quotidien de la communauté afro-américaine.

Note: 4 sur 5