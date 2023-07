La Caisse de dépôt se paie une campagne de pub de 2 M$ pour redorer son image

Alors qu’elle a été écorchée par une perte de 200 millions $ dans le secteur des cryptomonnaies et qu’elle s’apprête à inaugurer un premier segment du Réseau express métropolitain (REM), la Caisse de dépôt se paie une campagne de publicité de plus de 2,3 millions $.

Baptisée Influencer l’avenir et lancée il y a quelques semaines, la campagne prend plusieurs formes: des reportages publicitaires dans les médias, des publicités sur des panneaux d’affichage extérieurs – notamment près du REM à Brossard – et des capsules vidéo mettant en vedette des dirigeants de trois entreprises québécoises dans lesquelles la Caisse a investi.

L’agence de publicité Cossette a reçu près de 975 000$ pour concevoir et produire la campagne. Le reste des dépenses est allé aux médias et aux réseaux sociaux qui ont diffusé le contenu publicitaire.

«Influencer l’avenir est une campagne d’information visant à mieux faire comprendre la double mission de la Caisse auprès de la population québécoise. La Caisse joue un rôle de premier plan pour les Québécois en gérant leur retraite et pour l’économie du Québec en soutenant son développement», a indiqué au Journal une porte-parole de l’institution, Kate Monfette.

«Désir de notoriété»

«Il y a certainement un désir de notoriété, de mieux faire connaître ce que fait la Caisse exactement. On a parfois l’impression que la Caisse, c’est un peu lointain», souligne David Crête, professeur de marketing à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Photo tirée de LinkedIn

«C’est beaucoup un exercice de positionnement, ajoute-t-il. Quelle place veut-on occuper dans l’esprit des gens? Le positionnement, c’est très important en marketing, c’est extrêmement stratégique.»

Les derniers mois ont été difficiles pour la Caisse: elle a enregistré un rendement négatif de 5,6% en 2022 et ses investissements dans les entreprises étrangères Celsius Network et Azure Power Global ont mal tourné.

«Dans le monde financier en général, la confiance est très importante, rappelle M. Crête. Donc, si la Caisse se retrouve, à un moment donné, à faire un mauvais investissement, c’est évident que plus elle va avoir un capital de sympathie, plus notre confiance envers elle va être importante, plus on va, entre guillemets, lui pardonner des erreurs.»

Dépense record

La campagne Influencer l’avenir est la première de cette importance pour la Caisse depuis plusieurs années. Même en remontant jusqu’en 2016, on constate que l’institution n’a jamais dépensé plus de 650 000$ par année en publicité et en promotion.

«C’est un investissement qui a sûrement sa raison d’être, estime David Crête. Maintenant, il faudra voir si la Caisse va évaluer l’impact de sa campagne une fois que ça va être terminé. C’est un exercice crucial qui permet de savoir si on a atteint nos objectifs, si le positionnement est meilleur, bref, si l’investissement en valait le coût.»

Les dépenses publicitaires de la Caisse

2023: au moins 2,3 M$

2022: 251 000$

2021: 472 000$

2020: 227 000$

2019: 154 000$

Les principaux bénéficiaires (2020-2022)

La Presse: 659 000$

MediaTonik: 66 000$

Québecor: 43 000$

Les Affaires: 28 000$

Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i): 16 000$

Le Devoir: 14 000$