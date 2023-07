La Fonderie Horne est celle qui émet le plus d’arsenic au Canada

Une biologiste affirme que les émissions de plomb de la Fonderie Horne ont augmenté et que, malgré le fait que les émissions d'arsenic ont diminué, ces dernières restent les plus élevées au pays en 2022.

Un dossier d’Annabelle Blais, journaliste au Bureau d'enquête, démontrait que la Fonderie Horne, située à Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, a recraché beaucoup plus de plomb dans l’atmosphère en 2022.

En un an, les rejets de la fonderie ont explosé de plus 64 %, soit un total de 89 tonnes de plomb, qui constitue une substance toxique. Il s’agit des chiffres les plus importants depuis 2022 pour la fonderie.

Les rejets d’arsenic étaient cependant en baisse par rapport à 2021 (- 60%), mais la fonderie demeure celle qui en émet le plus au pays.

En additionnant tous les polluants, la fonderie a déclaré en rejeter 23 types différents en 2022.

Émilie Robert, biologiste et porte-parole du mouvement Mères au front à Rouyn-Noranda, arrive aux mêmes résultats.

«Vous savez que ça, ce sont les données qui sont mesurées et fournies par la fonderie, donc on n’a pas de contre-mesure [...] et là on nous parle de tonnes, mais les normes sont en nanogrammes par m3 en moyenne annuelle, donc c’est difficile de faire le calcul et de voir à quel point ou pas ils sont au-dessus des normes avec ça», a-t-elle détaillé.

La situation alimente toutefois les inquiétudes de ceux y vivent.

«Pendant le gros smog, on avait par-dessus le smog des pics de SO2 [acide sulfurique], [...] puis ce qu’on nous répond quand on fait une plainte, ils nous dirigent vers un formulaire [...] et là ce qu’on nous répond c’est qu’ils n'ont pas vraiment dépassé les normes, c’est le vent, c’est les conditions atmosphériques qui empêchent le SO2 de s’envoler dans l’air», a rapporté la porte-parole.

«Ça nous met vraiment très en colère et là, la question qu’on se pose toujours par rapport à ça, c’est à quoi ont servi les consultations publiques», a-t-elle ajouté.