Le lac Saint-Jean, en attendant la Manche et son record

ROBERVAL | L’un des grands maîtres de la natation en eau libre attendait depuis longtemps sa chance de nager le lac Saint-Jean. Il fera coup double cette année puisqu’il sera du départ samedi et qu’il en profitera pour s’entraîner afin de battre le record de la mythique traversée de la Manche.

• À lire aussi: «Prêt à tout» pour réussir sa première Traversée du lac Saint-Jean

• À lire aussi: Du porte-à-porte pour avoir la chance de nager cette «course emblématique»

• À lire aussi: Traversée du lac Saint-Jean: huit mois à s’entraîner dans son congélateur

Champion du monde du 25 km en eau libre en 2017 et 2019 et vice-champion en 2022, Axel Reymond a «toujours eu envie» de faire la Traversée. L’annulation plus tôt ce mois-ci de l’épreuve de 25 km aux Mondiaux de Fukuoka, au Japon lui a enfin ouvert son horaire. «Un mal pour un bien», philosophe le Parisien de 29 ans.

Car sa présence en sol jeannois lui permet de venir chercher une précieuse expérience, lui qui compte battre le record de la légendaire traversée de la Manche, cet automne. La marque à abattre est de 6 h 55 et appartient à l’Australien Trent Grimsey. Ce dernier avait établi le record en 2012, année où il avait aussi remporté... la Traversée du lac Saint-Jean.

Des similitudes

La coïncidence fait rigoler Axel Reymond, qui voit plusieurs similitudes entre les deux épreuves séparées par plus de 5000 kilomètres.

«Même si c’est en lac et que la Manche c’est en mer, c’est une eau assez fraîche et il peut y avoir des conditions qui changent vraiment rapidement, comme dans la Manche», note-t-il.

«On vient aussi tester un peu le fait de faire le record ou pas. On va prendre une montre, on va avoir un GPS sur le bateau, on va voir kilomètre par kilomètre comment on se situe par rapport au temps. Ça, on n’a vraiment pas beaucoup d’expérience là-dessus.»

Le favori

Établi comme le favori pour triompher samedi, Axel Reymond n’a pas l’intention de jouer les spectateurs une fois le coup de départ donné. Il ne cache pas sa stratégie. Ce sera à ses rivaux de s’adapter,

«Moi, j’impose mon rythme. Je suis plutôt du style à prendre la tête et à ne rien lâcher. Je veux donner le rythme», affirme avec assurance l’athlète de 6 pi 3 po.

Stéphane Lecat, trois fois champion de la Traversée du lac Saint-Jean et détenteur du record, lui a souvent vanté la compétition et lui a refilé quelques tuyaux. «Il m’a prévenu que l’eau était plus froide dans la rivière quand dans le milieu du lac», dit notamment Reymond, qui aimerait bien lui ravir son record [6 h 22 min 48 s] au passage.

Mais seulement si l’occasion se présente. «On y pense! Mais comme c’est la première fois, je ne vais pas non plus m’avancer. Je ne sais pas déjà si je vais gagner parce qu’il y a quand même de la concurrence. Il va falloir que je gère bien l’effort.»

Maître de l’eau... glacée

Les courants froids du lac Saint-Jean pourraient ne pas avoir d’effet sur Axel Reymond, adepte de la nage en eau... glacée. Troisième à l’épreuve du 1000 m lors des derniers championnats du monde, le Français «fan de dépassement de soi» adore la discipline, qui se pratique avec une eau à près de 4 degrés Celsius.

«C’est horrible! Le sang afflue des mains pour protéger les organes vitaux. Et on ne sent plus les mains à partir des coudes. C’est des coups de poignard qui arrivent vraiment tout le temps en continu à partir de 500 mètres.»

«C’est vraiment une autre forme de natation. C’est quelque chose qui impacte au plus profond des muscles et du corps», ajoute celui qui a même établi le record du monde sur 1000 m en eau glacée, avant de se le voir retirer car l’eau était à 5,2 degrés Celsius, soit deux dixièmes trop «chaude».

Pourra-t-il en tirer un avantage? Il le croit. «Depuis que j’ai 16 ans, je nage en eau froide. Je suis habitué entre 15 et 20 degrés [Celcius]. C’est aussi ça ma force, je pense.»

Nous aurons la réponse samedi matin.