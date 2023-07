Les doublages en québécois recherchés par les collectionneurs de VHS

Sarah Paquette, collectionneuse de VHS le confirme : non, vos collections VHS qui prennent la poussière depuis des décennies dans votre garage ne valent pas des milliers de dollars aujourd’hui, mais les versions doublées en québécois ont davantage d’attrait.

En discussion dans le balado d’Alexandre Moranville sur la plateforme audio QUB radio, Sarah Paquette a affirmé que le VHS n’est pas un médium de qualité et a été largement surpassé par les DVD et les Blu-rays en termes visuels et techniques. L’intérêt des VHS, a précisé Mme Paquette, se trouve plutôt dans les suppléments autour des films offerts sur ces cassettes aujourd’hui introuvables ailleurs ou les doublages qui n’ont pas été réédités dans des versions subséquentes.

La collectionneuse prend l’exemple d’Aladin, le classique de Disney, dont le personnage éponyme était doublé par Joël Legendre au Québec. Or, lorsque les DVD sont arrivés sur le marché du Québec, c’est plutôt la version doublée en France qui a été choisie par Disney pour les Québécois, au grand désarroi de ces derniers.

Bien sûr, avec des services de distribution en continu comme Disney+, ces doublages sont beaucoup plus accessibles aujourd’hui, mais pendant longtemps, la version VHS a été prisée par les collectionneurs parce qu’elle contenait ce précieux doublage québécois.

Le marché du VHS, encore le Far West

Contrairement à d’autres marchés de revente comme celui du vinyle, il n’y a pas de plateforme permettant de déterminer les prix des cassettes VHS. C’est ce qui mène souvent à des évaluations arbitraires tout à fait démesurées. «Ce n’est pas parce que la cassette affiche un prix de 5000 $ sur eBay qu’elle se vend 5000 $ », a insisté Mme Paquette.

La vente se fait surtout entre passionnés de VHS à travers des groupes Facebook la plupart du temps. Les VHS les plus recherchés sont les films d’horreur, de série B ou d’exploitation. Tout ce qui est marginal au fond. C’est pourquoi les films Disney, par exemple, n’ont pratiquement aucune valeur sur le marché de la revente.

Certaines éditions spéciales de cassettes communes peuvent valoir plus d’argent, mais on est loin des milliers de dollars que l’on peut espérer : «Peut-être vous aller trouver quelqu’un qui va débourser 100 $ pour votre cassette, mais la vérité c’est qu’elle ne vaut souvent que quelques dollars», a ajouté Sarah Paquette.