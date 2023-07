Les terribles leçons du film «Oppenheimer»

Je suis allé voir le film Oppenheimer, avant-hier.

Ayoye!

Deux jours plus tard, je suis encore sous le choc.

S’UNIR POUR DÉTRUIRE

Ce qui s’est passé à Los Alamos dans les années 40 est l’une des histoires les plus passionnantes au monde.

On a construit un village en plein désert, avec un bar, une école, des épiceries, une église, etc., on y a installé les scientifiques les plus brillants du pays (avec leur famille) et on leur a dit: «Vous avez trois ans pour fabriquer la bombe la plus puissante jamais créée afin de mettre les nazis à genoux. On vous signe un chèque en blanc, ça coûtera ce que ça coûtera. Allez-y!»

Devinez quoi? Ils ont réussi.

Au coût de deux milliards de dollars (de l’époque).

Chaque fois que je pense à cette épopée (car c’en est une, l’une des plus grandes aventures scientifiques de l’Histoire, sinon la plus grande), je me fais la même réflexion.

Vous imaginez si on mettait tous les scientifiques de la planète ensemble pour régler le problème de la pollution?

De la faim dans le monde?

Créer un remède ou un vaccin contre le cancer ou l’Alzheimer?

Fabriquer un moteur qui carbure à l’eau? Au jus de pommes? À l’urine?

On réussirait probablement à trouver une solution.

Mais non. On l’a fait pour une seule et unique raison: fabriquer une arme de destruction massive capable de tuer le maximum d’individus en un minimum de temps.

Vous avez là la métaphore parfaite de l’être humain.

Brillant et idiot à la fois.

Comme dit un personnage au début du chef-d’oeuvre de Christopher Nolan à propos de J. Robert Oppenheimer, l’inventeur de la bombe atomique: «Le génie n’apporte pas la sagesse.»

LA LOGIQUE ILLOGIQUE

Lorsque l’armée américaine a fait exploser la première bombe atomique dans le désert californien, certains scientifiques étaient convaincus que cette explosion allait provoquer une réaction en chaîne qui allait détruire le monde.

Les probabilités étaient faibles: près de zéro.

Reste qu’il y avait un risque!!!!

Mais on a fait exploser la bombe quand même. Pour voir.

Morale: pourquoi on invente une bombe capable de tuer des centaines de milliers d’êtres humains? Parce qu’on peut.

Et pourquoi on la fait exploser? Parce que lorsqu’un objet est inventé, il faut s’en servir.

Une fois qu’une invention a été inventée, on ne peut pas la «désinventer».

C’est la logique humaine dans toute son horreur.

C’est ce que montre le film de Nolan: tous les arguments logiques menaient à la création de la bombe A. La création de cette arme de destruction massive était le résultat d’un raisonnement hyper logique, mené par des hommes de raison.

Le hic, c’est que, souvent, la logique est illogique.

Sur papier, le communisme est logique. Tout le monde égal.

Idem pour le capitalisme: la poursuite du profit individuel profite à la société au grand complet.

Les deux discours se tiennent!

Or, il y a toujours un fossé entre la théorie et la pratique.

«La théorie a ses limites», dit un personnage du film.

Preuve que le cerveau est un organe fantastique. Et effrayant.