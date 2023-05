Trois CPE tout près d’autoroutes: des médecins inquiets demandent à Legault de reculer

Québec envisage d’implanter trois de ses CPE préfabriqués à proximité d’une autoroute, dont un à quelque 140 m des voies rapides, ce qui sème l’inquiétude de professionnels de la santé quant à l’exposition à la pollution et au bruit.

«C’est extrêmement important de protéger les enfants contre les effets nocifs de la pollution de l’air», insiste Johanne Elsener, membre de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME).

Elle et son organisation demandent au gouvernement de reculer quant à la construction du centre de la petite enfance (CPE) situé à un jet de pierre de la route 132, à Brossard. Le terrain, payé 2 M$, doit d’ailleurs être décontaminé avant l’implantation de la garderie.

Photomontage Journal de Montréal avec Google Earth

«Notre organisation recommande de ne pas construire d’immeubles à vocation sensible à moins de 300 mètres d’une autoroute. Et ce serait préférable et idéal d’avoir une zone tampon de 500 mètres», ajoute la Dre Elsener, qui précise que l’asthme, l’autisme et la leucémie sont associés aux contaminants dans l’air chez l’enfant.

Pollution par le bruit

C’est sans compter la pollution liée au bruit, qui peut éventuellement mener à des retards de langage.

«Construire une garderie à quelque 150 m d’une autoroute n’est certainement pas optimal, indique Tony Leroux, professeur titulaire à l’école d’audiologie et d’orthophonie de l’Université de Montréal. Le bruit de l’autoroute s’ajoutant à celui du CPE peut faire en sorte, à long terme, d’affecter le développement du langage parce que les mots se perdent dans le bruit.»

Sauf exception, l’État de la Californie interdit depuis 2003 la construction de nouvelles écoles à moins de 150 mètres d’une autoroute. Un projet de loi semblable est présentement étudié au Sénat de l’État de New York.

Trois autres CPE près de l’autoroute

L’analyse réalisée par notre Bureau d’enquête a également permis de constater que deux autres CPE préfabriqués seront situés dans un rayon de 500 mètres d’une autoroute, et un autre à quelque 650 mètres d’un aéroport.

Dans ce dernier cas, l’AQME demande aussi au gouvernement de revoir le projet, en vertu du «principe de précaution».

Photomontage Journal de Montréal avec Google Earth

«On sait que les aéroports émettent beaucoup de particules ultrafines et des études rapportent des effets nocifs pour la santé liés à ces particules», explique la Dre Elsener.

Au ministère de la Famille (MFA), on assure que tous les CPE construits doivent respecter les règles en vigueur, notamment les normes environnementales, de sécurité, d’insonorisation et de ventilation.

Rien n’indique toutefois que la proximité d’une voie rapide est un facteur pris en compte par le gouvernement. Le MFA a d’ailleurs refusé de se prononcer quant à la proximité de ces établissements avec une autoroute ou un aéroport.

Pas idéal

À l’Association québécoise des CPE (AQCPE), responsable de l’appel d’offres des garderies préfabriquées, on reconnaît que certains terrains n’ont pas l’emplacement «idéal», mais qu’il s’agit de la «meilleure» option disponible.

«Il y a de nombreux facteurs à prendre en considération lors d’une recherche de terrain: le bien-être des enfants, l’emplacement, l’accessibilité, le coût, la sécurité, la santé, l’environnement. Nous prenons par la suite une décision informée», assure Geneviève Blanchard, conseillère stratégique, affaires publiques et gouvernementales à l’AQCPE.

Les CPE préfabriqués, en bref

- Projet de 43 CPE préfabriqués en usine, qui devrait permettre la création de plus de 3000 nouvelles places subventionnées

- Coûts de construction estimés à 116 M$, financés par Québec, mais gérés par l’Association québécoise des CPE

- Premières livraisons prévues à l’été 2024 dans toutes les régions du Québec, sauf Laval, Montréal et le Nord-du-Québec.

Les projets de CPE problématiques:

CPE Plaisir d’enfant

Photomontage Journal de Montréal avec Google Earth

Brossard, Montérégie

Coût estimé de construction: 2,1 M$

Nombre de places: 60 enfants, dont 10 poupons

Enjeu: Situé à quelque 140 mètres de la route 132

CPE La magie du rêve

Photomontage Journal de Montréal avec Google Earth

Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue

Coût estimé de construction: 3,8 M$

Nombre de places: 80 enfants, dont 20 poupons

Enjeu: Terrain situé à 650 m de l’aéroport régional de Val-d’Or

CPE Jardins d’Honorine

Saint-Hyacinthe, Montérégie

Coût estimé de construction: 2 M$

Nombre de places: 55 enfants, dont 15 enfants

Enjeu: Situé à quelque 250 m de la bretelle de l’autoroute 20 (ou 400 m de la voie rapide).

CPE L’enfant-do de Memphrémagog

Magog, Estrie

Coût estimé de construction: 2,8 M$

Nombre de places: 80 enfants, dont 20 poupons

Enjeu: Situé à quelque 350 m de l’autoroute 10