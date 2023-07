«Manoir hanté»: les fantômes manquent d’âme

Adaptation de l’attraction des parcs Disney, ce Manoir hanté ne remplit pas ses promesses malgré la présence de Rosario Dawson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis et Owen Wilson.

Gracey Manor est une maison abandonnée en Louisiane. Superbe manoir décrépi à l’architecture typique des plantations du 19e siècle, la demeure est achetée par Gabbie (Rosario Dawson), une veuve désormais seule pour s’occuper de son fils Travis (Chase W. Dillon). Tout d’abord éblouis par les lieux, Gabbie et Travis ne tardent pas à s’apercevoir que la maison est occupée par des fantômes qui ne sont pas aimables du tout.

Elle décide alors de faire intervenir le Père Kent (Owen Wilson), qui, plutôt qu’un exorcisme, offre de recourir aux services de Ben (LaKeith Stanfield), photographe de phénomènes paranormaux, Harriet (Tiffany Haddish), une médium, et l’historien Bruce Davis (Danny DeVito)... puis de madame Leota (Jamie Lee Curtis), l’un des ectoplasmes de Gracey Manor. Et tout ce groupe partira à la recherche du fantôme à la boîte à chapeaux (Jared Leto), fort méchant.

Les décors – effets spéciaux inclus – sont superbes, tant extérieurs qu’intérieurs! Les équipes, tant des décorateurs que des effets visuels, ont pris grand soin de recréer, pour le grand écran, les endroits iconiques du manège de Disneyland et de Disney World. Le corridor des portraits, le couloir sans fin, le grenier, la salle de bal – qui clôt le parcours de l’attraction – sont magnifiquement adaptés, de même que la séance de spiritisme de madame Leota puisque la voyante tient une place prépondérante dans le long métrage de 123 minutes.

C’est le reste qui coince. L’intrigue n’est pas exceptionnelle, aucun des acteurs ne brille vraiment à part Jamie Lee Curtis et le tout s’étire parfois bien inutilement. De plus, et c’est le problème principal de Manoir hanté, ce n’est ni un «film de peur», ni un film familial, ni même une comédie. Les plus âgés et les amateurs de frissons seront déçus par la légèreté de cette production. Quant aux plus jeunes, certaines scènes risquent de leur faire peur. Avec la concurrence actuelle de qualité en salle (Barbie, Oppenheimer, Mission: Impossible, Le temps d’un été et les autres), Manoir hanté fait vraiment figure de parent pauvre.

Note: 2,5 sur 5